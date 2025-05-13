Дело МН17: Россию признали виновной за сбитие малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) при ООН признала Россию виновной в сбыте самолета Boeing-777 "Малайзийских авиалиний" в июле 2014 года, поскольку ее действия противоречат положениям Конвенции о международной гражданской авиации.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Нидерландов.

Решение было принято в понедельник 12 мая. Подавляющее большинство членов совета организации поддержало позицию правительств Нидерландов и Австралии по ответственности России за сбитый самолет.

Следующим шагом Совет гражданской авиации рассмотрит вопрос о возмещении Россией ущерба, нанесенного в результате сбыта самолета. Кроме того, Совет намерен обязать Россию начать и содействовать переговорам с Нидерландами и Австралией.

Австралия и Нидерланды инициировали в совете организации гражданской авиации разбирательство против России по аварии в 2014 году самолета MH17. Там заявляли, что Россия нарушила статью 3 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г., которая обязывает воздерживаться от применения оружия против гражданских воздушных судов.

Трагедия рейса MH17

17 июля 2014 года в небе над Донетчиной сбили самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший пассажирский рейс из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту находились 298 человек. Все они погибли.

Уголовный судебный процесс по делу MH17 начался 9 марта 2020 г. в Нидерландах и длился 2,5 года.

Следствие установило, что ракету пустили из российского ракетно-зенитного комплекса "Бук" и ответственной за трагедию РФ. Дело об авиакатастрофе рассматривал нидерландский суд.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года признал Сергея Дубинского, Игоря Гиркина и Леонида Харченко виновны в сбитии Boeing рейса MH17 на Донбассе. Четвертый подозреваемый, россиянин Олег Пулатов, оправдан. Первым трем суд назначил пожизненное заключение.