Страхова компанія ІНГО виплатила відшкодування 3,4 млн грн за зіпсовані заморожені продукти

Страхова компанія ІНГО компенсувала збитки на 3,4 млн грн за зіпсований вантаж замороженої курятини, що прямував з Європи до України. Про це повідомляє її пресслужба.

Страхова виплата стала наслідком ДТП, в якій постраждав вантаж, що дозволило відшкодувати фінансові втрати власника. Договір страхування автоперевізника включав покриття ризиків пошкодження або втрати вантажу.

Аварія сталася під час перевезення 20 тонн замороженої курячої продукції з Європи до України. Вантаж транспортувався в рефрижераторі за температури -18°C. У Польщі автомобіль злетів з дороги в кювет і перекинувся. За попередніми даними поліції, причиною інциденту стало те, що водій не оцінив належним чином дорожні умови при здійсненні повороту.

Унаслідок ДТП рефрижератор було пошкоджено, що спричинило порушення температурного режиму та пошкодження пакування вантажу. Перевізник організував перевантаження на інший транспортний засіб, але тепла погода призвела до розморожування продукції.

Враховуючи жорсткі стандарти харчової безпеки, страхова компанія ІНГО здійснила ретельну перевірку. Експерти оглянули пошкоджений вантаж, проаналізували технічні звіти про стан рефрижератора та перевірили відповідність умов транспортування стандартам безпеки.

Експертиза підтвердила порушення температурного режиму та цілісність пакування, що зробило неможливим використання вантажу в подальшій діяльності підприємства. На основі цих даних страхова компанія визнала партію непридатною для використання, призначивши її до утилізації, та виплатила власнику повне відшкодування у 3,4 млн грн.

Страховий договір було укладено за участі компанії Aon, одного з провідних міжнародних страхових брокерів. Aon допоміг структурувати оптимальне страхове рішення, враховуючи специфіку міжнародних перевезень і вимоги до безпеки вантажів.

За інформацією НБУ, ІНГО лідирує за обсягом страхових премій серед юридичних осіб у галузі страхування майна, вантажів та медичного страхування. У 2024 році компанія зафіксувала зростання премій у цьому сегменті на 24,6% до 2,4 млрд грн, а сума виплат корпоративним клієнтам сягнула 1,15 млрд грн.

Нагадаємо, у І кварталі 2025 року українські автовласники уклали понад 1,5 млн внутрішніх договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності (ОСЦПВ), що на 8,83% менше порівняно з аналогічним періодом 2024 року.