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Талліннський механізм: на проєкти з кіберстійкості України партнери виділили вже 32,4 млн євро

зустріч держав-учасниць Талліннського механізму
У Римі відбулася десята зустріч держав-учасниць Талліннського механізму / Мінцифри

У Римі відбулася десята зустріч держав-учасниць Талліннського механізму, під час якої підбили проміжні підсумки діяльності. У 2026 році на проєкти з кіберстійкості цивільної та критичної інфраструктури України спрямували понад €32,4 мільйона. 

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

До ініціативи приєднуються нові країни

За даними відомства, Іспанія стала 15-ю державою-учасницею Талліннського механізму. Японія долучилася до зустрічі як офіційний спостерігач, ще вісім країн уперше взяли участь у перемовинах і розглядають можливість приєднання.

"Кожна нова країна-учасник — це новий рівень віри у перемогу України", — заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань кібербезпеки та хмарних технологій Віталій Балашов.

За його словами, протягом останніх двох місяців Росія завдала понад 30 ударів по українських датацентрах. Крім того, Україна стикається з численними кібератаками, спрямованими проти цивільної інфраструктури.

На що спрямовують кошти

Фінансування передбачене для захисту державних онлайн-послуг і реєстрів, посилення кібербезпеки підприємств енергетики та комунальної сфери, а також залучення приватних компаній до протидії кіберзагрозам.

У межах механізму вже реалізували понад 10 проєктів на національному та регіональному рівнях. Ще близько 30 перебувають на різних етапах виконання.

До кінця 2026 року головує в ініціативі Італія. На початку 2027-го керівництво перейдуть до Норвегії та Фінляндії.

Що таке Талліннський механізм

Ініціативу започаткували в грудні 2023 року для координації міжнародної допомоги Україні у сфері цивільної кібербезпеки. До неї входять 15 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Фінляндія, Франція, Чехія, Швеція та Іспанія. Офіційними спостерігачами є ЄС, НАТО та Світовий банк.

Нагадаємо, лише за 2025 рік фахівці CERT-UA опрацювали майже 6000 кібератак на державну та критичну інфраструктуру України. Це на 37% більше, ніж роком раніше, що відображає як зростання інтенсивності загроз, так і посилення спроможностей захисту.

Автор:
Тетяна Ковальчук

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