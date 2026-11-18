18 листопада у результаті чергового російського обстрілу у Дніпрі пошкоджена одна з будівель Державної податкової служби.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ДПС.

Зазначається, що ця споруда зазнає наслідків від російських ударів вже не вперше.

Наразі у будівлі вибито 25 вікон, пошкоджені коридори і кабінети.

У ДПС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.

При цьому податкова служба продовжує працювати, забезпечувати виконання завдань та надавати необхідні послуги платникам податків.

Нагадаємо, 12 листопада у Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників в одному з населених пунктів регіону. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна.