- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Додати Dilo.ua як бажане джерело в Google
У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджена будівля податкової (ФОТО)
18 листопада у результаті чергового російського обстрілу у Дніпрі пошкоджена одна з будівель Державної податкової служби.
Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ДПС.
Зазначається, що ця споруда зазнає наслідків від російських ударів вже не вперше.
Наразі у будівлі вибито 25 вікон, пошкоджені коридори і кабінети.
У ДПС повідомили, що ніхто з людей не постраждав.
При цьому податкова служба продовжує працювати, забезпечувати виконання завдань та надавати необхідні послуги платникам податків.
Нагадаємо, 12 листопада у Вінницькій області внаслідок російської атаки пошкоджено будівлю Центру обслуговування платників в одному з населених пунктів регіону. Вибуховою хвилею у приміщенні вибило вікна.