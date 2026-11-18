18 ноября в результате очередных российских обстрелов в Днепре повреждено одно из зданий Государственной налоговой службы.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Отмечается, что это сооружение испытывает последствия от российских ударов уже не впервые.

В здании выбито 25 окон, повреждены коридоры и кабинеты.

В ГНС сообщили, что никто из людей не пострадал.

При этом налоговая служба продолжает работать, обеспечивать выполнение задач и предоставлять необходимые услуги налогоплательщикам.

Напомним, 12 ноября в Винницкой области в результате российской атаки повреждено здание Центра обслуживания плательщиков в одном из населенных пунктов региона. Взрывной волной в помещении выбило окна.