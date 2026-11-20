Удар по Кримському мосту суттєво послабила позиції Путіна під час міжнародних переговорів із Трампом та Сі Цзіньпінем. Спецоперація СБУ продемонструвала, що Кремль не може почуватися захищеним навіть у власному тилу, не кажучи про захоплення територій в Україні. Це додає Україні аргументів у мирних перемовинах.

Як повідомляє Dilo, про це пише політолог Олексій Курпас.

"Путін постійно намагається переконати світ, що рф перемагає та може диктувати умови завершення війни. Але завдяки СБУ на зустрічі з Трампом та Сі Цзіньпіном йому довелося пояснювати старшим товаришам, як так сталося, що Україна добряче підрозібрала Кримський міст – об'єкт, який рф роками рекламувала як невразливий. Це додаткові козирі в майбутніх переговорах про мир", – зазначив експерт.

За його словами, Путін прагне використати міжнародні контакти, щоб закріпити за росією статус впливового гравця та домогтися завершення війни на вигідних для Кремля умовах. Однак успішні операції СБУ руйнують створюваний Москвою образ військової могутності та демонструють реальні вразливості росії.

Курпас наголосив, що ураження Кримського мосту має не лише військове, а й безпосереднє політичне значення. Демонструючи здатність діставати стратегічні об'єкти росії, Україна показує, що не збирається бути простим спостерігачем міжнародних домовленостей про власне майбутнє.

"СБУ фактично стала одним із головних інструментів стратегічного тиску на росію. Служба не лише викриває агентуру, протидіє диверсіям і захищає український тил, а й системно послаблює військовий та економічний потенціал противника. Чим більше різнопланових втрат зазнає росія, тим менше в неї підстав розраховувати на переговори з позиції сили", – зазначив експерт.

Курпас нагадав, що це вже четверте успішне ураження Кримського мосту. Крім того, СБУ провела численні операції проти російських нафтопереробних заводів і військових об'єктів, а також реалізувала спецоперацію "Павутина", під час якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф.

"Послідовність і системність цих ударів демонструють, що СБУ не просто реагує на дії противника, а й сама створює для нього нові загрози. Кожне наступне ураження змушує ворога переглядати системи захисту, змінювати логістику, витрачати додаткові ресурси та час. Важко "надувати щоки" й розповідати найсильнішим державам світу про свою міць, коли частина твого "скрєпного" мосту лежить на морському дні", – підкреслив експерт.

Нагадаємо, Сили оборони України зруйнували арку автомобільної частини Кримського мосту у ніч на 17 листопада.