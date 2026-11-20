Удар по Крымскому мосту существенно ослабил позиции Путина во время международных переговоров с Трампом и Си Цзиньпином. Спецоперация СБУ продемонстрировала, что Кремль не может чувствовать себя в безопасности даже в собственном тылу, не говоря уже о захваченных территориях в Украине. Это дает Украине дополнительные аргументы в мирных переговорах.

Как сообщает Dilo, об этом пишет политолог Алексей Курпас.

"Путин постоянно пытается убедить мир, что рф побеждает и может диктовать условия завершения войны. Но благодаря СБУ на встречах с Трампом и Си Цзиньпином ему пришлось объяснять старшим товарищам, как так получилось, что Украина основательно разгромила Крымский мост – объект, который рф годами рекламировала как неуязвимый. Это дополнительные козыри в будущих переговорах о мире", – отметил эксперт.

По его словам, Путин стремится использовать международные контакты, чтобы закрепить за россией статус влиятельного игрока и добиться завершения войны на выгодных для Кремля условиях. Однако успешные операции СБУ разрушают создаваемый Москвой образ военной мощи и демонстрируют реальные уязвимости россии.

Курпас подчеркнул, что нанесение удара по Крымскому мосту имеет не только военное, но и непосредственное политическое значение. Демонстрируя способность наносить удары по стратегическим объектам россии, Украина показывает, что не намерена оставаться простым наблюдателем за международными договоренностями о собственном будущем.

"СБУ фактически стала одним из главных инструментов стратегического давления на россию. Служба не только разоблачает агентуру, противодействует диверсиям и защищает украинский тыл, но и системно ослабляет военный и экономический потенциал противника. Чем больше разноплановых потерь несет россия, тем меньше у нее оснований рассчитывать на переговоры с позиции силы", – отметил эксперт.

Курпас напомнил, что это уже четвёртое успешное поражение Крымского моста. Кроме того, СБУ провела многочисленные операции против российских нефтеперерабатывающих заводов и военных объектов, а также реализовала спецоперацию "Паутина", в ходе которой было поражено 41 самолёт стратегической авиации рф.

"Последовательность и системность этих ударов демонстрируют, что СБУ не просто реагирует на действия противника, но и сама создает для него новые угрозы. Каждое последующее поражение заставляет врага пересматривать системы защиты, менять логистику, тратить дополнительные ресурсы и время. Трудно "надувать щеки" и рассказывать сильнейшим государствам мира о своей мощи, когда часть твоего "скрепного" моста лежит на морском дне", – подчеркнул эксперт.

Напомним, Силы обороны Украины разрушили арку автомобильной части Крымского моста в ночь на 17 ноября.