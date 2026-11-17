Безготівкова оплата залишається основним способом розрахунків в Україні. За січень – вересень 2026 року українці здійснили понад 7,2 млрд операцій із платіжними картками без використання готівки. Їхня загальна сума перевищила 4 трлн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба НБУ.

Загалом за дев’ять місяців 2026 року в Україні та за кордоном провели 7 539 млн операцій із такими картками. Їхня сума становила 5 983,5 млрд грн.

Із цієї кількості 7 241,8 млн операцій були безготівковими на загальну суму 4 017,8 млрд грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість таких платежів збільшилася на 7,5%, а їхня сума - на 16,6%.

Яка частка безготівкових платежів в Україні

За сумою безготівкові розрахунки становили 67,1% усіх операцій із платіжними картками. За кількістю їхня частка була ще більшою - 96,1%.

Для порівняння: за дев’ять місяців 2025 року ці показники становили 65,4% та 95,4% відповідно. Таким чином, частка безготівкових платежів продовжила зростати.

Найчастіше українці використовували картки для оплати товарів і послуг у торговельній та сервісній мережах. На такі розрахунки припадало 75,9% від загальної кількості безготівкових операцій та 53,5% їхньої суми.

В Україні побільшало терміналів для оплати картками

Паралельно розширюється інфраструктура для безготівкових розрахунків.

За три квартали 2026 року кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах зросла на 5,2% - до 587,8 тис. Також на 18,4% збільшилася кількість торговельних точок і пунктів надання послуг, де приймають платіжні картки. Загалом їх налічувалося 727,2 тис.

Зростає і кількість самих платіжних карток. Станом на кінець третього кварталу 2026 року в Україні було емітовано 154,5 млн карток. Це на 3,9% більше, ніж на початку року.

Майже всі оплати в магазинах проводять безконтактно

Ще одна тенденція - поширення безконтактних платежів. У січні – вересні 2026 року майже 99% безготівкових операцій у торговельній мережі за кількістю та сумою здійснювалися із застосуванням безконтактної технології оплати та NFC.

Це свідчить про подальше поширення оплати карткою, смартфоном та іншими пристроями з підтримкою безконтактної технології.

Нагадаємо, раніше українські банки посилили вимоги до кредитування бізнесу. У третьому кварталі 2026 року фінансові установи підвищили ставки та вимоги до застави, а частка схвалених кредитних заявок скоротилася вперше із середини 2024 року.