Безналичная оплата остается основным способом расчетов в Украине. За январь – сентябрь 2026 года украинцы совершили более 7,2 млрд операций с платежными картами без использования наличных денег. Их общая сумма превысила 4 трлн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Всего за девять месяцев 2026 года в Украине и за рубежом провели 7 539 млн операций с такими картами. Их сумма составила 5983,5 млрд грн.

Из этого количества 7 241,8 млн сделок были безналичными на общую сумму 4 017,8 млрд грн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких платежей увеличилось на 7,5%, а их сумма – на 16,6%.

Какая доля безналичных платежей в Украине

По сумме безналичные расчеты составили 67,1% всех операций с платежными картами. По количеству их доля была еще больше – 96,1%.

Для сравнения: за девять месяцев 2025 г. эти показатели составляли 65,4% и 95,4% соответственно. Таким образом, доля безналичных платежей продолжила расти.

Чаще украинцы использовали карты для оплаты товаров и услуг в торговой и сервисной сетях. На такие расчеты приходилось 75,9% общего количества безналичных операций и 53,5% их суммы.

В Украине стало больше терминалов для оплаты картами

Параллельно расширяется инфраструктура для безналичных расчетов.

За три квартала 2026 года количество активных POS-терминалов в торговой и сервисной сетях выросло на 5,2% - до 587,8 тыс. Также на 18,4% увеличилось количество торговых точек и пунктов предоставления услуг, где принимают платежные карты. В общей сложности их насчитывалось 727,2 тыс.

Растет и количество самых платежных карт. По состоянию на конец третьего квартала 2026 года в Украине было эмитировано 154,5 млн. карт. Это на 3,9% больше чем в начале года.

Почти все оплаты в магазинах производят бесконтактно

Еще одна тенденция – распространение бесконтактных платежей. В январе – сентябре 2026 г. почти 99% безналичных операций в торговой сети по количеству и сумме осуществлялись с применением бесконтактной технологии оплаты и NFC.

Это свидетельствует о дальнейшем распространении оплаты картой, смартфоном и другими устройствами с поддержкой бесконтактной технологии.

Напомним, ранее украинские банки ужесточили требования к кредитованию бизнеса. В третьем квартале 2026 года финансовые учреждения повысили ставки и требования к залогу, а доля одобренных кредитных заявок сократилась впервые с середины 2024 года.