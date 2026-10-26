"Укрзалізниця" виставила на аукціон майже 500 вантажних вагонів

"Укрзалізниця" виставила на перші аукціони у системі Prozorro.Продажі 490 вантажних вагонів, непридатних до експлуатації. Сумарна стартова вартість майна становить 61,8 млн грн без ПДВ.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

Вагони розподілили на чотири лоти по 120–130 одиниць. Йдеться про напіввагони, хопери-мінераловози та хопери-цементовози.

За даними компанії, цей рухомий склад роками не використовувався для вантажних перевезень, однак займав залізничні колії та потребував витрат на утримання.

Вагони продаватимуть без розбирання

"Укрзалізниця" вирішила продавати вагони цілими, без попереднього розбирання.

У компанії пояснюють, що такий формат дозволить швидше реалізувати майно та уникнути додаткових витрат на порізку і складування металобрухту.

Участь в аукціонах можуть брати підприємства, які займаються переробкою металобрухту та утилізацією, а також інші зацікавлені компанії.

Пропозиції прийматимуть до 20:00 2 листопада, а самі аукціони заплановані на 3 листопада.

Продаж непридатних вагонів є частиною програми оптимізації витрат "Укрзалізниці", очікуваний економічний ефект від якої становить 10,2 млрд грн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує отримувати додаткові кошти, зокрема через продаж металобрухту та непрофільних активів. Загалом компанія планує заощадити 10,2 млрд грн у межах програми оптимізації витрат на 2026 рік.