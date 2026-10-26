UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,20

+0,15

EUR

50,58

+0,14

Наличный курс:

USD

45,61

45,39

EUR

51,30

51,02

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

"Укрзализныця" выставила на аукцион около 500 грузовых вагонов

Вагоны-зерновозы
УЗ продает старые грузовые вагоны

"Укрзализныця" выставила на первые аукционы в системе Prozorro. Продажи 490 грузовых вагонов, непригодных к эксплуатации. Суммарная стартовая стоимость имущества составляет 61,8 млн. грн. без НДС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Вагоны распределили на четыре лота по 120-130 единиц. Речь идет о полувагонах, хоперах-минераловозах и хоперах-цементовозах.

По данным компании, этот подвижной состав годами не использовался для грузовых перевозок, однако занимал железнодорожные пути и нуждался в расходах на содержание.

Вагоны будут продавать без разборки

"Укрзализныця" решила продавать вагоны целыми, без предварительной разборки.

В компании объясняют, что такой формат позволит быстрее реализовать имущество и избежать дополнительных затрат на резку и складирование металлолома.

Участие в аукционах могут принимать предприятия, занимающиеся переработкой металлолома и утилизацией, а также другие заинтересованные компании.

Предложения будут приниматься до 20:00 2 ноября, а сами аукционы запланированы на 3 ноября.

Продажа непригодных вагонов является частью программы оптимизации расходов "Укрзализныци", ожидаемый экономический эффект от которой составляет 10,2 млрд. грн.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует получать дополнительные средства, в том числе через продажу металлолома и непрофильных активов. Компания планирует сэкономить 10,2 млрд грн в рамках программы оптимизации расходов на 2026 год.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности