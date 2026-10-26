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"Укрзализныця" выставила на аукцион около 500 грузовых вагонов
"Укрзализныця" выставила на первые аукционы в системе Prozorro. Продажи 490 грузовых вагонов, непригодных к эксплуатации. Суммарная стартовая стоимость имущества составляет 61,8 млн. грн. без НДС.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Вагоны распределили на четыре лота по 120-130 единиц. Речь идет о полувагонах, хоперах-минераловозах и хоперах-цементовозах.
По данным компании, этот подвижной состав годами не использовался для грузовых перевозок, однако занимал железнодорожные пути и нуждался в расходах на содержание.
Вагоны будут продавать без разборки
"Укрзализныця" решила продавать вагоны целыми, без предварительной разборки.
В компании объясняют, что такой формат позволит быстрее реализовать имущество и избежать дополнительных затрат на резку и складирование металлолома.
Участие в аукционах могут принимать предприятия, занимающиеся переработкой металлолома и утилизацией, а также другие заинтересованные компании.
Предложения будут приниматься до 20:00 2 ноября, а сами аукционы запланированы на 3 ноября.
Продажа непригодных вагонов является частью программы оптимизации расходов "Укрзализныци", ожидаемый экономический эффект от которой составляет 10,2 млрд. грн.
Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" планирует получать дополнительные средства, в том числе через продажу металлолома и непрофильных активов. Компания планирует сэкономить 10,2 млрд грн в рамках программы оптимизации расходов на 2026 год.