В Індії нелегальний імпорт золота зріс більш ніж на 1500%: нові мита спровокували контрабанду

У третьому кварталі нелегальний імпорт золота до Індії досяг найвищого рівня з 2023 року, оскільки підвищення урядових мит стимулювало контрабанду. Неофіційні поставки з липня по вересень зросли більш ніж на 1500% до 50 метричних тонн порівняно з 3 тонами роком раніше.

Як пише Dilo, про це повідомляє Bloomberg.

Чому золото ввозять нелегально

На початку року уряд Індії більш ніж удвічі підвищив імпортні мита на золото та срібло — до 15%. Це рішення мало обмежити закупівлі дорогоцінних металів на тлі зростання торговельного дефіциту країни через подорожчання енергоносіїв.

Індія є другим найбільшим споживачем золота у світі. Метал купують для виготовлення прикрас, подарунків і заощаджень, зокрема до весіль та релігійних свят. Оскільки власного видобутку недостатньо, значну частину попиту покривають імпортом.

Вищі мита також сприяли розвитку підпільної торгівлі всередині країни. Золото та ювелірні вироби продають за готівку без рахунків-фактур, за якими операції могли б відстежувати державні органи.

Чого очікують від попиту

У третьому кварталі попит на золото в Індії зріс порівняно з попередніми трьома місяцями, однак більшість показників свідчить про його зниження в річному вимірі. Зазвичай споживання збільшується наприкінці року, зокрема під час святкування Дівалі.

Проте ювеліри поки не поспішають нарощувати закупівлі. За даними найбільшого афінажного підприємства країни, вони очікують подальшого зниження цін.

У жовтні золото подешевшало на 6,8%, опустившись нижче $4000 за тройську унцію. Відтоді ціна залишається під цим рівнем.

Нагадаємо, Центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найбільший квартальний обсяг закупівель із четвертого кварталу 2024 року. Загалом від початку року центробанки поповнили запаси на 675 тонн — на 6% більше, ніж торік.