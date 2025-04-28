В Ірпені відновили поліклініку, пошкоджену під час російської окупації: які роботи виконано

В Ірпені відновили Консультативно-діагностичну поліклініку Центральної міської лікарні, яка була пошкоджена армією РФ під час окупації Київщини. Орієнтовна вартість виконаних робіт склала 60 млн грн. Кошти на ремонт медзакладу надала азербайджанська компанія.

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.



Приміщення Консультативно-діагностичної поліклініки зазнало значних пошкоджень під час бойових дій внаслідок російської збройної агресії навесні 2022 року — було три прямих влучення, що спричинило значне руйнування будівлі.

“Ірпінь – місто, яке чи не найбільше постраждав під час бойових дій навесні 2022 року. Вже сьогодні місто відновлене на 80%. Це результат великої спільної роботи держави, місцевих громад, бізнесу та міжнародних партнерів. Масштаб відновлення включає житлові будинки, медичні заклади, освітню інфраструктуру, об'єкти культури і спорту", – зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

В ході відновлення виконано роботи з:

утеплення фасаду та його повне оновлення;

облаштування укриття у підвальному приміщенні;

ремонт покрівлі; відновлення системи вентиляції;

монтаж сучасної системи пожежної сигналізації;

відновлення центральних вітражів;

влаштування нового пандуса та входу до будівлі.

Орієнтовна вартість виконаних робіт склала 60 млн грн. Відновлення стало можливим завдяки співпраці з урядом Азербайджану та компанією SOCAR.

Наразі медзаклад продовжує бути одним із ключових закладів медицини у громаді. Цього року планується відкриття нового стаціонарного корпусу, що дозволить розширити можливості медичної допомоги мешканцям міста.

Нагадаємо, за останньою оцінкою Світового банку, потреби на відбудову Київської області складають близько 37,6 млрд доларів. Уряд України з перших днів деокупації розпочав цю роботу.