В Ирпене восстановили поликлинику, поврежденную во время российской оккупации: какие работы выполнены

В Ирпене восстановили Консультативно-диагностическую поликлинику Центральной городской больницы, поврежденную армией РФ во время оккупации Киевщины. Примерная стоимость выполненных работ составила 60 млн грн. Средства на ремонт медучреждения предоставила азербайджанская компания.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.



Помещение Консультативно-диагностической поликлиники получило значительные повреждения во время боевых действий в результате российской вооруженной агрессии весной 2022 года — было три прямых попадания, что повлекло за собой значительное разрушение здания.

"Ирпень — город, который больше всего пострадал во время боевых действий весной 2022 года. Уже сегодня город восстановлен на 80%. Это результат большой совместной работы государства, местных общин, бизнеса и международных партнеров. Масштаб восстановления включает жилые дома, медицинские учреждения, образовательную инфраструктуру, объекты культуры и спорта",— отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

В ходе восстановления выполнены работы по:

утепление фасада и его полное обновление;

обустройство укрытия в подвальном помещении;

ремонт кровли; восстановление системы вентиляции;

монтаж современной системы пожарной сигнализации;

восстановление центральных витражей;

устройство нового пандуса и входа в здание.

Ориентировочная стоимость выполненных работ составила 60 млн. грн. Восстановление стало возможным благодаря сотрудничеству с правительством Азербайджана и компанией SOCAR.

В настоящее время медучреждение продолжает быть одним из ключевых учреждений медицины в обществе. В текущем году планируется открытие нового стационарного корпуса, что позволит расширить возможности медицинской помощи жителям города.

Напомним, по последней оценке Всемирного банка потребности на восстановление Киевской области составляют около 37,6 млрд долларов. Правительство Украины с первых дней деоккупации начало эту работу.