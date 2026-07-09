В Україні побудують завод з переробки картоплі за $38 млн

Компанія "Аделаїда" планує побудувати завод з переробки картоплі у Житомирській області. Загальна вартість проєкту становить $38 млн.

Як пише Delo.ua, про це повідомлє Latifundist.com.

Зазначається, що половину суми компанія готова профінансувати власним коштом, ще $19 млн планує залучити від інвесторів у формі змішаного фінансування (борговий капітал та інвестиції).

Що відомо про проєкт

Підприємство побудують на базі чинного господарства компанії "Аделаїда" у Брониківській громаді Житомирської області.

Проєкт передбачає випуск очищеної, вакуумованої та термічно обробленої картоплі. Виробництво базуватиметься на технологіях харчової промисловості, зокрема вакуумному пакуванні та пастеризації.

Завод зможе переробляти до 300 т картоплі на добу та виробляти до 20 тис. т готової й напівготової картопляної продукції на рік.

Будівництво заводу заплановано на 2027–2028 роки, а запуск виробництва — у 2028 році.

Продавати продукцію планують підприємствам харчової промисловості, сегменту HoReCa, кейтеринговим компаніям та торговельним мережам.Також компанія планує експортувати продукцію до країн ЄС, Балкан, Близького Сходу, Кавказу та Центральної Азії.

Після виходу на повну потужність підприємство розраховує отримувати $40 млн виручки та $17,7 млн EBITDAна рік. Очікуваний строк окупності проєкту становить 5,5 року, а внутрішня норма прибутковості (IRR) — 41%.

Фермерське господарство "Аделаїда" засноване у 1992 року в селі Чулаківка Херсонської області. Господарство почало працювати з 50 гектарів. Зараз господарство обробляє на півдні – 2700 гектарів. У 2006 році була зареєстрована філія фермерського господарства "Аделаїда" у Житомирській області.

У квітні "Аделаїда" розпочала новий напрям бізнесу — переробку картоплі. Частину врожаю підприємство тепер не лише вирощує, а й очищує та вакуумує для продажу.

Зауважимо, переробка картоплі в Україні активно розвивається, зміщуючись від виробництва чипсів до випуску картоплі фрі, очищеної та пастеризованої продукції. Ключові гравці включають нові заводи компанії "МАЇС" (фрі) та відновлене ТОВ "Рено" (Green Guild Group)