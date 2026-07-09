В Украине построят завод по переработке картофеля за $38 млн

Компания "Аделаида" планирует построить завод по переработке картофеля в Житомирской области. Общая стоимость проекта составляет $38 млн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Latifundist.com.

Отмечается, что половину суммы компания готова профинансировать за свой счет, еще $19 млн планирует привлечь от инвесторов в форме смешанного финансирования (долговой капитал и инвестиции).

Что известно о проекте

Предприятие будет построено на базе действующего хозяйства компании "Аделаида" в Брониковской общине Житомирской области.

Проект предусматривает выпуск очищенного, вакуумированного и термически обработанного картофеля. Производство будет базироваться на технологиях пищевой промышленности, в частности вакуумной упаковке и пастеризации.

Завод сможет перерабатывать до 300 тонн картофеля в сутки и производить до 20 тысяч тонн готовой и полуготовой картофельной продукции в год.

Строительство завода запланировано на 2027-2028 годы, а запуск производства - в 2028 году.

Продавать продукцию планируют предприятиям пищевой промышленности, сегмента HoReCa, кейтеринговым компаниям и торговым сетям. Также компания планирует экспортировать продукцию в страны ЕС, Балкан, Ближний Восток, Кавказ и Центральную Азию.

После выхода на полную мощность предприятие рассчитывает получать $40 млн выручки и $17,7 млн EBITDA в год. Ожидаемый срок окупаемости проекта составляет 5,5 года, а внутренняя норма доходности (IRR) – 41%.

Фермерское хозяйство "Аделаида" основано в 1992 году в селе Чулаковка Херсонской области. Хозяйство начало работу с 50 гектаров. Сейчас хозяйство возделывает на юге – 2700 гектаров. В 2006 году был зарегистрирован филиал фермерского хозяйства "Аделаида" в Житомирской области.

В апреле "Аделаида" начала новое направление бизнеса - переработку картофеля. Часть урожая предприятие теперь не только выращивает, но и очищает и вакуумирует на продажу.

Заметим, что переработка картофеля в Украине активно развивается, смещаясь от производства чипсов к выпуску картофеля фри, очищенной и пастеризованной продукции. Ключевые игроки включают в себя новые заводы компании "МАИС" (фри) и восстановленное ООО "Рено" (Green Guild Group)