В Україні повертають конкурсний відбір на державну службу: Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила в другому читанні в цілому законопроєкт щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби і посад в органах місцевого самоврядування — №13478-1, який відновлює конкурсний відбір на ці посади замість призначень без конкурсу під час воєнного стану. Перехід до відкритих конкурсів відбуватиметься поетапно за категоріями посад, без автоматичних масових звільнень тих, кого призначили на ці посади без конкурсного добору.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

За проголосували 247 народних депутатів.

Що змінюється

Ключовими змінами закону є:

відновлення відкритих і прозорих конкурсних відборів на посади державної служби та служби в органах місцевого самоврядування;

запровадження пріоритетного права на призначення на посади державної служби для осіб зі статусом ветерана війни;

надання права керівнику служби продовжувати перебування на посаді працівника, призначеного під час воєнного стану без конкурсу, за умови отримання ним позитивної оцінки за результатами щорічного оцінювання службової діяльності;

встановлення обов’язкових критеріїв доброчесності для кандидатів на посади;

удосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби;

перезавантаження та деполітизація персонального складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби.

Як пояснила Dilo голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, конкурси на посади категорії "А" та в органах місцевого самоврядування відновлюються одразу після набрання законом чинності, а для категорій "Б" і "В" перехідний період становить один і два місяці відповідно. Ті, кого призначили без конкурсу під час війни, зможуть продовжити службу без нового добору за умови позитивних результатів щорічного оцінювання.

"Після кількох років, коли людей призначали без відкритого конкурсу, ми повертаємо зрозумілі правила вступу на державну службу. Кандидатів мають оцінювати за професійними компетентностями, а результати добору мають бути відкритими", — наголосила Шуляк.

За її словами, вакансії державної служби та документи для участі в конкурсах подаватимуться через портал "Дія", де також публікуватимуть оголошення, результати добору, інформацію про призначення та статистику конкурсів. Це зробить процедуру доступнішою і прозорішою для кандидатів.

"Професійні компетентності залишаються головним критерієм добору. Статус ветерана дає перевагу лише за рівних балів. Це чітке правило, яке поєднує рівний доступ до державної служби з належною повагою до досвіду ветеранів", — підкреслила нардепка.

Окремо вона навела конкретні кроки для ветеранів. Це стажування в державному органі строком до шести місяців і представництво ветеранських об'єднань у Комісії з питань вищого корпусу державної служби. Також кандидати зможуть зазначити статус ветерана вже під час подання документів.

"Ми свідомо зберігаємо можливість призначення без конкурсу на посади на територіях бойових дій і даємо керівникам право продовжити службу людям, яких призначили під час війни. Це дозволяє зберегти кадровий потенціал, час і бюджетні ресурси держави", — зазначила Шуляк.

Вона додала, що державні службовці з відмінними результатами щорічного оцінювання зможуть перейти на вищу посаду без конкурсу, а посади категорій "Б" і "В" — заміщувати за результатами спрощеного внутрішнього конкурсу. Це дасть державним органам менше бюрократії при просуванні фахівців, які вже довели свою ефективність.

Прийняття цього Закону спрямоване на виконання зобов’язань України в рамках Дорожньої карти з питань реформи державного управління та Плану України, який реалізує ініціативу Європейського Союзу "Ukraine Facility".

Раніше уряд затвердив вимоги до рівня володіння англійською мовою для претендентів на окремі посади у держслужбі, освіті та науці. Мінімальний рівень залежить від посади: від B1 для топчиновників до B2 для керівників університетів і наукових установ.