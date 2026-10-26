В Украине возвращают конкурсный отбор на государственную службу: Рада приняла закон

Верховная Рада приняла во втором чтении в целом законопроект о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы и должностей в органах местного самоуправления — №13478-1, который возобновляет конкурсный отбор на эти должности вместо назначений без конкурса во время военного положения. Переход к открытым конкурсам будет происходить поэтапно по категориям должностей без автоматических массовых увольнений тех, кого назначили на эти должности без конкурсного отбора.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Верховной Рады.

За проголосовало 247 народных депутатов.

Что меняется

Ключевыми изменениями закона являются:

возобновление открытых и прозрачных конкурсных отборов на должности государственной службы и службы в органах местного самоуправления;

введение приоритетного права на назначение на должности государственной службы для лиц со статусом ветерана войны;

предоставление права руководителю службы продолжать пребывания в должности работника, назначенного во время военного положения без конкурса, при условии получения им положительной оценки по результатам ежегодного оценивания служебной деятельности;

установление обязательных критериев добродетели для кандидатов в должности;

усовершенствование порядка вступления, прохождения и прекращения государственной службы;

перезагрузка и деполитизация персонального состава Комиссии по высшего корпуса государственной службы.

Как пояснила Dilo председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, конкурсы на должности категории "А" и в органах местного самоуправления возобновляются сразу после вступления закона в силу, а для категорий "Б" и "В" переходный период составляет один и два месяца соответственно. Те, кого назначили без конкурса во время войны, смогут продлить службу без нового отбора при положительных результатах ежегодного оценивания.

"После нескольких лет, когда людей назначали без открытого конкурса, мы возвращаем понятные правила поступления на государственную службу. Кандидаты должны оцениваться по профессиональным компетентностям, а результаты отбора должны быть открыты", — подчеркнула Шуляк.

По ее словам, вакансии государственной службы и документы для участия в конкурсах будут подаваться через портал "Действие", где также будут публиковать объявления, результаты отбора, информацию о назначении и статистике конкурсов. Это сделает процедуру более доступной и прозрачной для кандидатов.

"Профессиональные компетентности остаются главным критерием отбора. Статус ветерана предпочитает только равные баллы. Это четкое правило, сочетающее равный доступ к государственной службе с должным уважением к опыту ветеранов", — подчеркнула нардепка.

Отдельно она привела конкретные шаги для ветеранов. Эта стажировка в государственном органе сроком до шести месяцев и представительство ветеранских объединений в Комиссии по высшему корпусу государственной службы. Также кандидаты смогут указать статус ветерана уже при подаче документов.

"Мы сознательно сохраняем возможность назначения без конкурса на должности на территориях боевых действий и даем руководителям право продлить службу людям, назначенным во время войны. Это позволяет сохранить кадровый потенциал, время и бюджетные ресурсы государства", — отметила Шуляк.

Она добавила, что государственные служащие с отличными результатами ежегодного оценивания смогут перейти на высшую должность без конкурса, а должности категорий "Б" и "В" замещать по результатам упрощенного внутреннего конкурса. Это даст государственным органам меньше бюрократии при продвижении специалистов, уже доказавших свою эффективность.

Принятие этого Закона направлено на выполнение обязательств Украины в рамках Дорожной карты по реформе государственного управления и Плана Украины, реализующего инициативу Европейского Союза "Ukraine Facility".

Ранее правительство утвердило требования к уровню владения английским языком для претендентов на отдельные должности в госслужбе, образовании и науке. Минимальный уровень зависит от должности: от B1 для топ-чиновников до B2 для руководителей университетов и научных учреждений.