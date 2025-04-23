В Україні представили деталізовану мапу територіальних громад (ФОТО)

23 квітня під час Міжнародного форуму згуртованості Міністерство розвитку територіальних громад України презентувало першу в країні деталізовану мапу громад. Вона відображає новий адміністративно-територіальний устрій держави: 24 області, АР Крим та 1469 територіальних громад.

Про це повідомила пресслужба Мінрозвитку.

Мапа створена в межах проєкту "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Вона наголошує на ключовій ролі місцевого самоврядування у відновленні, розбудові та трансформації країни.

За словами одного із розробників мапи Павла Остапенко, створена мапа — це не просто географія, адже за кожною назвою стоять люди, історії, ініціативи та щоденна праця.

"Україна — це не лише центр і столиця. Це тисячі ініціатив на місцях, це громади, які взяли на себе відповідальність за розвиток і підтримку одне одного навіть у найважчі часи", — зазначив він.

Мапа стала однією з популярних локацій на форумі згуртованості. Учасники зустрічі — представники громад з усієї країни, міжнародні партнери та експерти — обговорили не тільки успішні кейси згуртованості, а й виклики, з якими стикаються громади, а також шляхи поглиблення співпраці між державними інституціями та громадянським суспільством.

Нагадаємо, 15 квітня Кабмін ухвалив рішення про виділення 180 громадам у дев’яти прифронтових регіонах 1,8 млрд грн, які підуть на нагальні потреби. Зокрема, завдяки цим коштам будуть побудовані укриття та проведені аварійно-відновлювальні роботи після російських обстрілів.