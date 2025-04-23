В Украине представили детализированную карту территориальных общин (ФОТО)

23 апреля во время Международного форума сплоченности Министерство развития территориальных общин Украины презентовало первую в стране детализированную карту общин. Она отражает новое административно-территориальное устройство государства: 24 области, АР Крым и 1469 территориальных общин.

Об этом сообщила пресс-служба Минразвития.

Карта создана в рамках проекта "Пліч-о-пліч: згуртовані громади". Она подчеркивает ключевую роль местного самоуправления в восстановлении, развитии и трансформации страны.

По словам одного из разработчиков карты Павла Остапенко, созданная карта – это не просто география, ведь с каждым названием стоят люди, истории, инициативы и ежедневный труд.

"Украина — это не только центр и столица. Это тысячи инициатив на местах, это общины, которые взяли на себя ответственность за развитие и поддержку друг друга даже в самые тяжелые времена", — отметил он.

Карта стала одной из популярных локаций на форуме сплоченности. Участники встречи – представители общин со всей страны, международные партнеры и эксперты – обсудили не только успешные кейсы сплоченности, но и вызовы, с которыми сталкиваются общины, а также пути углубления сотрудничества между государственными институтами и гражданским обществом.

Напомним, 15 апреля Кабмин принял решение о выделении 180 общинам в девяти прифронтовых регионах 1,8 млрд грн, которые пойдут на срочные нужды. В частности, благодаря этим средствам будут построены укрытия и проведены аварийно-восстановительные работы после российских обстрелов.