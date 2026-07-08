В Україні змінили терміни дії водійських прав: чи доведеться перескладати іспити

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Головна мета нововведень — поступове приведення українських норм у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з новою постановою, відтепер водійські права видаватимуть на різний строк, який прямо залежить від категорії транспортного засобу.

Нові терміни дії документів

Терміни дії водійських посвідчень розподілили наступним чином:

15 років — для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ);

5 років — для водіїв вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водія саме регулярне підтвердження стану здоров'я (кожні 15 років) стане одним із важливих елементів допуску до керування. Особливу увагу приділено водіям, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, зважаючи на підвищений рівень відповідальності на дорогах. Вони обмінюватимуть документ кожні 5 років із обов'язковим проходженням медичного огляду.

Що важливо знати водіям

В ухваленому рішенні чітко прописано умови перехідного періоду:

Видані раніше постійні посвідчення водія залишаються дійсними до дати, яка вказана на самому документі.

Під час планового обміну посвідчення водія (кожні 5 чи 15 років) повторно складати іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова Кабміну набуває чинності з дня її офіційного опублікування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні змінять систему штрафів для водіїв та посилять покарання за швидкість. Кабінет Міністрів України спільно з Міністерством внутрішніх справ та урядовцями обговорив перші пропозиції та проєкти законодавчих змін, які покликані суттєво підвищити безпеку на дорогах. Зокрема, пропонується запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та радикально посилити відповідальність для системних порушників ПДР.