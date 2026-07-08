В Украине изменили сроки действия водительских прав: придется ли передавать экзамены

Кабинет Министров Украины принял изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Главная цель нововведений — постепенное приведение украинских норм в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

Согласно новому постановлению, теперь водительские права будут выдавать на разный срок, который напрямую зависит от категории транспортного средства.

Новые сроки действия документов

Сроки действия водительских удостоверений распределили следующим образом:

15 лет – для водителей мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ);

5 лет – для водителей грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

После восстановления обязательных медицинских осмотров при обмене водительского удостоверения самое регулярное подтверждение состояния здоровья (каждые 15 лет) станет одним из важных элементов допуска к управлению. Особое внимание уделено водителям, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки, ввиду повышенного уровня ответственности на дорогах. Они будут обменивать документ каждые 5 лет с обязательным прохождением медицинского осмотра.

Что важно знать водителям

В принятом решении четко прописаны условия переходного периода:

Выданные ранее постоянные водительские удостоверения остаются действительными до даты, указанной на самом документе.

Во время планового обмена водительское удостоверение (каждые 5 или 15 лет) повторно сдавать экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

Постановление Кабмина вступает в силу со дня его официального опубликования.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине изменят систему штрафов для водителей и усилят наказание за скорость. Кабинет Министров Украины совместно с Министерством внутренних дел и правительственными чиновниками обсудил первые предложения и проекты законодательных изменений, которые призваны существенно повысить безопасность на дорогах. В частности, предлагается ввести градацию штрафов в зависимости от уровня превышения скорости и радикально усилить ответственность системных нарушителей ПДД.