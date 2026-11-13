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Втрати бізнесу можуть сягнути $8 млрд: Україна створює фонд страхування воєнних ризиків

корецький
Україна готує новий механізм підтримки бізнесу / Урядовий портал

Україна та Світовий банк обговорили фінансування майбутнього Фонду страхування воєнних ризиків і залучення міжнародних партнерів. За оцінками уряду, прямі втрати українського бізнесу від війни у 2026 році можуть сягнути $8 млрд.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Корецький наголосив, що захист підприємств від воєнних ризиків є одним із пріоритетів уряду, оскільки від роботи бізнесу залежать збереження робочих місць, податкові надходження та стійкість економіки.

Як працюватиме Фонд страхування воєнних ризиків

Уряд працює над створенням фонду, який передбачатиме підтримку доступного страхування та механізми часткової компенсації збитків підприємствам.

Під час зустрічі зі Світовим банком сторони обговорили можливі джерела фінансування та інструменти реалізації цієї моделі. До роботи планують залучити міжнародні фінансові установи та страховий ринок.

Україна шукає нових донорів 

Окремою темою переговорів стала програма SPUR 2.0 та залучення нових донорів для розширення фінансової підтримки України.

За словами Корецького, попередня програма продемонструвала ефективність, тому уряд зацікавлений у продовженні співпраці та розширенні можливостей фінансування.

Нагадаємо, раніше міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявляв, що збитки від атак Росії на складську інфраструктуру України ще підраховують, але йдеться про десятки мільярдів гривень.

Автор:
Ольга Опенько

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