Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 березня 2026

Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 березня 2026 / Pixabay

Delo.ua повідомляє, які закупівельні ціни на свиней живою вагою очікуються в період 2-8 березня 2026 року. Прогноз надали фахівці Асоціації "М'ясної галузі".

Прогнозується, що ціна на свиней зросте до рівня 70-71 грн/кг на наступному тижні.

Прогноз ґрунтується на аналізі поточного рівня споживання свинини, трансформацій у структурі попиту та пропозиції, ключових факторів, які визначають стан м'ясної галузі (сезонні зміни, обсяги імпорту, коливання валютних курсів тощо).

Поточні ціни на свинину живою вагою в Україні

Ринок живця демонструє ознаки відновлення: наприкінці січня котирування зросли на 2–7 гривень за кілограм, а середньозважена ціна піднялася до 67,3 грн/кг, що на 9,1% більше, ніж раніше.

Тиск з боку пропозиції помітно послабився. Післясвяткові залишки важчих тварин поступово зійшли з ринку, а обсяги пропозиції повернулися до звичного рівня. 

Очікування учасників ринку залишаються стримано оптимістичними. Заготівельники розраховують на подальше відновлення цін, навіть з урахуванням сезонного зниження ринкової активності.

Фото 2 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 березня 2026
Динаміка середніх закупівельних цін на живець свиней в Україні; джерело: Аналітичний відділ АСУ

Ціна живої ваги свиней у світі

На німецькій біржі VEZG на наступний тиждень ціни на напівтуші кондиційних свиней – 1,55 € євро/кг (79,27 грн/кг), на напівтуші свиноматок – 0,78 євро/кг (39,89 грн/кг). Ціни вказані без ПДВ.

На польській біржі CennikRolnicze середня ціна на живих свиней – 4,86 злотий/кг (58,9 грн/кг). Діапазон цін на живих свиней: 4,00 - 5,70 злотих/кг (48,48 - 69,08 грн/кг).

Фото 3 — Закупівельні ціни на свиней живою вагою на 2-8 березня 2026
Середньотижневі світові ціни на свиней 2023-2026 рр. у євро / 100 кг ваги туші (ЄС, Бразилія, США та Канада); джерело: Євростат

Динаміка цін у світі:

  • 1,49 (+2%) €/кг у ЄС;
  • 1,40 (-1%) €/кг у Бразилії;
  •  1,66 (+3%) €/кг у США;
  • 1,28 (+1%) €/кг у Канаді.

Показники свідчать про схожі тенденції на провідних світових ринках. Водночас у країнах Латинської Америки ринок демонструє спад, тоді як у США, Канаді та ЄС спостерігається зростання.

Автор:
Ольга Опенько