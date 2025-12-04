Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,20

--0,13

EUR

49,23

+0,04

Готівковий курс:

USD

42,27

42,18

EUR

49,35

49,20

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Життя тут і зараз": як війна змінила споживчі пріоритети українців

шопінг
Жінки менш схильні економити на важливих для себе речах / Depositphotos

Війна змусила змінити споживчі звички, але українці прагнуть зберегти можливість купувати улюблені товари та займатися улюбленими справами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження компанії GradusResearch.

Переважна більшість опитаних (88% у всіх вікових групах) заявили про прагнення жити тут і зараз. Ця стратегія безпосередньо впливає на споживання:

  • 85% респондентів зазначили, що підтримують душевну рівновагу, дозволяючи собі приводи для радощів та задоволення.
  • Найбільш виражено ця тенденція простежується у групі 25–34 роки, тоді як старші люди (45–55 та 55+ років) більше схильні до економії.

Пріоритети витрат

Від початку повномасштабної війни українці змінили пріоритетні напрямки витрат, навіть якщо скоротили загальні видатки (47% опитаних):

  • 82% уникають зайвого, але не відмовляють собі в речах, що приносять задоволення.
  • 77% намагаються купувати менше речей, але кращої якості.
  • 76% активно інвестують у власне здоров’я.
  • 59% готові витрачати на речі, що покращують емоційний стан, а 52% спрямовують кошти на розвиток і досвід (навчання, подорожі).

Найважливішою статтею, на якій українці не готові економити, названо здоров’я та медичні послуги (70%).

Фото 2 — "Життя тут і зараз": як війна змінила споживчі пріоритети українців

Предмети розкоші

Думки щодо предметів розкоші розділилися: 32% повідомили про стриманість у купівлі, а 40% (22% + 18%) вважають їх надмірністю, яка "зараз не на часі" або "зовсім не цікавить".

Водночас 19% опитаних назвали предмети розкоші "складовою нормального життя, яка дозволяє не втрачати себе".

Критеріями вибору товарів залишаються особистий досвід і знання про бренд (52%), а також рекомендації друзів (33%).

Дослідження також виявило чіткі гендерні відмінності: жінки менш схильні скорочувати витрати на більшість категорій.

Про небажання економити на важливих для себе речах зазначили 61% жінок проти 47% чоловіків, а товари, які покращують емоційний стан, продовжують купувати 70% жінок і 50% чоловіків.

Фото 3 — "Життя тут і зараз": як війна змінила споживчі пріоритети українців

Нагадаємо, війна та економічна нестабільність продовжують змінювати споживацькі звички українців. У 2024 році, попри всі виклики, вони залишалися чи не єдиним островом стабільності, знаходячи нові підходи до життя в умовах тривалих труднощів. Українці, всупереч труднощам, зберігають оптимізм та переглядають свої пріоритети, адаптуючись до змін.

Автор:
Тетяна Бесараб