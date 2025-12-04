"Життя тут і зараз": як війна змінила споживчі пріоритети українців

Війна змусила змінити споживчі звички, але українці прагнуть зберегти можливість купувати улюблені товари та займатися улюбленими справами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження компанії GradusResearch.

Переважна більшість опитаних (88% у всіх вікових групах) заявили про прагнення жити тут і зараз. Ця стратегія безпосередньо впливає на споживання:

85% респондентів зазначили, що підтримують душевну рівновагу, дозволяючи собі приводи для радощів та задоволення.

Найбільш виражено ця тенденція простежується у групі 25–34 роки, тоді як старші люди (45–55 та 55+ років) більше схильні до економії.

Пріоритети витрат

Від початку повномасштабної війни українці змінили пріоритетні напрямки витрат, навіть якщо скоротили загальні видатки (47% опитаних):

82% уникають зайвого, але не відмовляють собі в речах, що приносять задоволення.

77% намагаються купувати менше речей, але кращої якості .

76% активно інвестують у власне здоров'я .

активно інвестують у власне . 59% готові витрачати на речі, що покращують емоційний стан, а 52% спрямовують кошти на розвиток і досвід (навчання, подорожі).

Найважливішою статтею, на якій українці не готові економити, названо здоров’я та медичні послуги (70%).

Предмети розкоші

Думки щодо предметів розкоші розділилися: 32% повідомили про стриманість у купівлі, а 40% (22% + 18%) вважають їх надмірністю, яка "зараз не на часі" або "зовсім не цікавить".

Водночас 19% опитаних назвали предмети розкоші "складовою нормального життя, яка дозволяє не втрачати себе".

Критеріями вибору товарів залишаються особистий досвід і знання про бренд (52%), а також рекомендації друзів (33%).

Дослідження також виявило чіткі гендерні відмінності: жінки менш схильні скорочувати витрати на більшість категорій.

Про небажання економити на важливих для себе речах зазначили 61% жінок проти 47% чоловіків, а товари, які покращують емоційний стан, продовжують купувати 70% жінок і 50% чоловіків.

Нагадаємо, війна та економічна нестабільність продовжують змінювати споживацькі звички українців. У 2024 році, попри всі виклики, вони залишалися чи не єдиним островом стабільності, знаходячи нові підходи до життя в умовах тривалих труднощів. Українці, всупереч труднощам, зберігають оптимізм та переглядають свої пріоритети, адаптуючись до змін.