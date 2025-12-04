- Категорія
"Життя тут і зараз": як війна змінила споживчі пріоритети українців
Війна змусила змінити споживчі звички, але українці прагнуть зберегти можливість купувати улюблені товари та займатися улюбленими справами.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані дослідження компанії GradusResearch.
Переважна більшість опитаних (88% у всіх вікових групах) заявили про прагнення жити тут і зараз. Ця стратегія безпосередньо впливає на споживання:
- 85% респондентів зазначили, що підтримують душевну рівновагу, дозволяючи собі приводи для радощів та задоволення.
- Найбільш виражено ця тенденція простежується у групі 25–34 роки, тоді як старші люди (45–55 та 55+ років) більше схильні до економії.
Пріоритети витрат
Від початку повномасштабної війни українці змінили пріоритетні напрямки витрат, навіть якщо скоротили загальні видатки (47% опитаних):
- 82% уникають зайвого, але не відмовляють собі в речах, що приносять задоволення.
- 77% намагаються купувати менше речей, але кращої якості.
- 76% активно інвестують у власне здоров’я.
- 59% готові витрачати на речі, що покращують емоційний стан, а 52% спрямовують кошти на розвиток і досвід (навчання, подорожі).
Найважливішою статтею, на якій українці не готові економити, названо здоров’я та медичні послуги (70%).
Предмети розкоші
Думки щодо предметів розкоші розділилися: 32% повідомили про стриманість у купівлі, а 40% (22% + 18%) вважають їх надмірністю, яка "зараз не на часі" або "зовсім не цікавить".
Водночас 19% опитаних назвали предмети розкоші "складовою нормального життя, яка дозволяє не втрачати себе".
Критеріями вибору товарів залишаються особистий досвід і знання про бренд (52%), а також рекомендації друзів (33%).
Дослідження також виявило чіткі гендерні відмінності: жінки менш схильні скорочувати витрати на більшість категорій.
Про небажання економити на важливих для себе речах зазначили 61% жінок проти 47% чоловіків, а товари, які покращують емоційний стан, продовжують купувати 70% жінок і 50% чоловіків.
Нагадаємо, війна та економічна нестабільність продовжують змінювати споживацькі звички українців. У 2024 році, попри всі виклики, вони залишалися чи не єдиним островом стабільності, знаходячи нові підходи до життя в умовах тривалих труднощів. Українці, всупереч труднощам, зберігають оптимізм та переглядають свої пріоритети, адаптуючись до змін.