"Жизнь здесь и сейчас": как война изменила потребительские приоритеты украинцев

Война заставила изменить потребительские привычки, но украинцы стремятся сберечь возможность покупать любимые товары и заниматься любимыми делами.

Подавляющее большинство опрошенных (88% во всех возрастных группах) заявили о стремлении жить здесь и сейчас. Эта стратегия оказывает непосредственное влияние на потребление:

85% респондентов отметили, что поддерживают душевное равновесие, позволяя себе повод для радости и удовлетворения.

Наиболее выраженно эта тенденция наблюдается в группе 25–34 года, в то время как пожилые люди (45–55 и 55+ лет) более склонны к экономии.

Приоритеты расходов

С начала полномасштабной войны украинцы изменили приоритетные направления расходов, даже если сократили общие расходы (47% опрошенных):

82% избегают лишнего, но не отказывают себе в вещах, доставляющих удовольствие.

77% пытаются покупать меньше вещей, но лучшего качества.

76% активно инвестируют в собственное здоровье.

активно инвестируют в собственное . 59% готовы тратить на вещи, улучшающие эмоциональное состояние, а 52% направляют средства на развитие и опыт (обучение, путешествия).

Важнейшей статьей, на которой украинцы не готовы экономить, названы здоровье и медицинские услуги (70%) .

Предметы роскоши

Мнения относительно предметов роскоши разделились: 32% сообщили о сдержанности в покупке, а 40% (22% + 18%) считают их избыточностью, которая "сейчас не ко времени" или "совсем не интересует".

В то же время 19% опрошенных назвали предметы роскоши "составляющей нормальную жизнь, которая позволяет не терять себя".

Критериями выбора товаров остаются личный опыт и знания о бренде (52%), а также рекомендации друзей (33%).

Исследование также выявило четкие гендерные отличия: женщины менее склонны сокращать затраты на большинство категорий.

О нежелании экономить на важных для себя вещах отметили 61% женщин против 47% мужчин, а улучшающие эмоциональное состояние товары продолжают покупать 70% женщин и 50% мужчин.

Напомним, война и экономическая нестабильность продолжают изменять потребительские привычки украинцев. В 2024 году, несмотря на все вызовы, они оставались едва ли не единственным островом стабильности, находя новые подходы к жизни в условиях продолжительных затруднений. Украинцы вопреки трудностям сохраняют оптимизм и пересматривают свои приоритеты, адаптируясь к изменениям.