Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" оголошує про старт рейтингу найкращих СЕО українських компаній

Експертне журі та редколегія журналу визначать ТОП-50 найкращих топменеджерів України. Переможці рейтингу будуть опубліковані у наступному номері журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших" на початку квітня 2025 року.

Визначення переможців буде проходити у два етапи

На першому етапі буде визначено 50 керівників, які матимуть найбільший показник впізнаваності та популярності. Це буде визначено за кількістю голосів, набраних під час онлайн голосування аудиторії порталу Delo.ua.

Онлайн голосування триватиме до 25 лютого!

На другому етапі експертне журі оцінить фіналістів за такими критеріями як:

Стаж на керівних посадах у галузі;

Навички антикризового менеджменту;

Використання новацій під час роботи;

Лідерський потенціал;

Компетенція щодо управління змінами.

Хто в журі

Цього року до складу експертного журі увійшли:

Анна Дерев’янко, виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації

Андрій Кривокоритов, СЕО Brain Source International

Анна Кузенкова, керуюча партнерка Odgers Berndtson Ukraine

Артур Михно, співзасновник та CEO Work.ua

Юлія Плієва, генеральна директорка консалтингової компанії Apple Consulting

Юрій Гусєв, Головний редактор Журналу "ТОП-100. Рейтинги найбільших".

Нагадаємо, Журнал "ТОП-100. Рейтинги найбільших" та бізнес-портал Delo.ua відкрили щорічне голосування за найкращі міжнародні та українські платіжні системи.

Також триває голосування у щорічному рейтингу найкращих банків України "ТопФінанс 2025".