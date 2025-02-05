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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" объявляет о старте рейтинга лучших СЕО украинских компаний

менеджеры
Фото: Freepik

Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-50 лучших топ-менеджеров Украины. Победители рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" в начале апреля 2025 года.

Определение победителей будет проходить в два этапа

На первом этапе будут определены 50 руководителей, которые будут иметь наибольший показатель узнаваемости и популярности. Это будет определено по количеству голосов, набранных во время онлайн-голосования аудитории портала Delo.ua.

Онлайн-голосование продлится до 25 февраля!     

На втором этапе экспертное жюри оценит финалистов по таким критериям как:

  • стаж на руководящих должностях;
  • навыки антикризисного менеджмента;
  • использование новаций при работе;
  • лидерский потенциал;
  • компетенция по управлению изменениями.

Кто в жюри

В этом году в состав экспертного жюри вошли:   

  • Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
  • Андрей Кривокорытов, СЕО Brain Source International;
  • Анна Кузенкова, управляющая партнерша Odgers Berndtson Ukraine;
  • Артур Михно, соучредитель и CEO Work.ua;
  • Юлия Плиева, генеральный директор консалтинговой компании Apple Consulting;
  • Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших".

Напомним, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua открыли ежегодное голосование за лучшие международные и украинские платежные системы.

Также идет голосование в ежегодном рейтинге лучших банков Украины "ТопФинанс 2025".

Автор:
Светлана Манько