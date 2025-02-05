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Журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" объявляет о старте рейтинга лучших СЕО украинских компаний
Экспертное жюри и редколлегия журнала определят ТОП-50 лучших топ-менеджеров Украины. Победители рейтинга будут опубликованы в следующем номере журнала "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" в начале апреля 2025 года.
Определение победителей будет проходить в два этапа
На первом этапе будут определены 50 руководителей, которые будут иметь наибольший показатель узнаваемости и популярности. Это будет определено по количеству голосов, набранных во время онлайн-голосования аудитории портала Delo.ua.
Онлайн-голосование продлится до 25 февраля!
На втором этапе экспертное жюри оценит финалистов по таким критериям как:
- стаж на руководящих должностях;
- навыки антикризисного менеджмента;
- использование новаций при работе;
- лидерский потенциал;
- компетенция по управлению изменениями.
Кто в жюри
В этом году в состав экспертного жюри вошли:
- Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации;
- Андрей Кривокорытов, СЕО Brain Source International;
- Анна Кузенкова, управляющая партнерша Odgers Berndtson Ukraine;
- Артур Михно, соучредитель и CEO Work.ua;
- Юлия Плиева, генеральный директор консалтинговой компании Apple Consulting;
- Юрий Гусев, главный редактор журнала "ТОП-100. Рейтинги самых больших".
Напомним, журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" и бизнес-портал Delo.ua открыли ежегодное голосование за лучшие международные и украинские платежные системы.
Также идет голосование в ежегодном рейтинге лучших банков Украины "ТопФинанс 2025".