Росія скинула близько 51 тисячі КАБів від початку року

Російська авіація протягом січня-липня 2026 року застосувала проти України близько 51 тис. керованих авіабомб. Це більше, ніж за весь 2024 рік, коли Росія скинула приблизно 40 тис. таких боєприпасів.

Про це йдеться у статті Delo.ua "Майже 270 КАБів на добу: як Росія поставила авіабомби на конвеєр і чим відповідає Україна".

Новий місячний максимум Росія встановила у липні, коли застосувала понад 8300 керованих авіабомб. Це приблизно 268 боєприпасів на добу.

Для порівняння, у січні російська авіація скинула понад 5700 КАБів. Таким чином, лише за пів року місячна інтенсивність їх застосування зросла щонайменше на 45%.

Якби липневий темп зберігався протягом цілого року, Росія могла б застосовувати майже 100 тис. таких боєприпасів на рік.

Водночас кількість скинутих КАБів не можна напряму прирівнювати до обсягів нового виробництва. Росія активно переобладнує накопичені радянські ФАБ, додаючи до них модулі планування і корекції УМПК.

Нагадаємо, раніше Delo.ua повідомляло, що Франція планує передати Україні рекордну кількість керованих авіабомб AASM Hammer.