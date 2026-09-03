Россия сбросила около 51 тысячи КАБов с начала года

Российская авиация в течение января-июля 2026 года применила против Украины около 51 тыс. управляемых авиабомб. Это больше, чем за весь 2024 год, когда Россия сбросила около 40 тыс. таких боеприпасов.

Об этом говорится в статье Delo.ua "Почти 270 КАБов в сутки: как Россия поставила авиабомбы на конвейер и чем отвечает Украина".

Новый месячный максимум Россия установила в июле, когда применила более 8300 управляемых авиабомб. Это примерно 268 боеприпасов в сутки.

Для сравнения, в январе российская авиация сбросила более 5700 КАБов. Таким образом, всего за полгода месячная интенсивность их применения выросла по меньшей мере на 45%.

Если бы июльский темп сохранялся в течение целого года, Россия могла бы применять около 100 тыс. таких боеприпасов в год.

В то же время, количество сброшенных КАБов напрямую нельзя приравнивать к объемам нового производства. Россия активно переоснащает накопленные советские ФАБ, добавляя к ним модули планирования и коррекции УМПК.

Напомним, ранее Delo.ua сообщало, что Франция планирует передать Украине рекордное количество управляемых авиабомб AASM Hammer.