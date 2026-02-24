Франция передаст Украине рекордное количество AASM Hammer: что известно об авиабомбах

Украина и Франция работают над рекордным уровнем снабжения управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Эти боеприпасы уже доказали свою эффективность на поле боя и позволяют украинской авиации наносить высокоточные удары на большом расстоянии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

AASM Hammer для ВСУ

В Министерстве обороны рассказали об управляемых авиационных боеприпасах AASM Hammer, которые уже несколько лет эффективно применяются для поражения враждебных целей.

В воздушно-космических силах Франции эти авиабомбы могут применяться из широкого спектра боевых самолетов. В частности, они совместимы с F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D и другими платформами. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины авиабомбы AASM Hammer были адаптированы для применения из истребителей МиГ-29.

AASM Hammer является комплектом дополнительного оборудования, которое превращает обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные управляемые боеприпасы. В его состав входят блок наведения, а также хвостовой модуль с оперением и ускорителем.

В зависимости от модификации блок наведения может использовать инерциальную, спутниковую, лазерную или инфракрасную систему, обеспечивающую попадание в цель с отклонением до 10 метров. Благодаря ускорителю дальность поражения может достигать 70 километров, что позволяет самолетам применять боеприпасы на безопасном расстоянии от зоны действия вражеских средств поражения.

Наиболее распространенными в настоящее время являются комплекты AASM Hammer для 250-килограммовых авиабомб Mk 82 и 1000-килограммовых Mk 84. В то же время существуют модификации и для других типов авиабомб.

Напомним, в феврале украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия. Все решения находятся под государственным контролем и учитывают приоритетные потребности ВСУ.