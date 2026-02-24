Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Франция передаст Украине рекордное количество AASM Hammer: что известно об авиабомбах

авиабомба
Как работают авиабомбы AASM Hammer, применяемые ВСУ / Минобороны

Украина и Франция работают над рекордным уровнем снабжения управляемых авиационных бомб AASM Hammer. Эти боеприпасы уже доказали свою эффективность на поле боя и позволяют украинской авиации наносить высокоточные удары на большом расстоянии.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Минобороны.

AASM Hammer для ВСУ

В Министерстве обороны рассказали об управляемых авиационных боеприпасах AASM Hammer, которые уже несколько лет эффективно применяются для поражения враждебных целей.

В воздушно-космических силах Франции эти авиабомбы могут применяться из широкого спектра боевых самолетов. В частности, они совместимы с F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D и другими платформами. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины авиабомбы AASM Hammer были адаптированы для применения из истребителей МиГ-29.

AASM Hammer является комплектом дополнительного оборудования, которое превращает обычные свободнопадающие авиабомбы в высокоточные управляемые боеприпасы. В его состав входят блок наведения, а также хвостовой модуль с оперением и ускорителем.

В зависимости от модификации блок наведения может использовать инерциальную, спутниковую, лазерную или инфракрасную систему, обеспечивающую попадание в цель с отклонением до 10 метров. Благодаря ускорителю дальность поражения может достигать 70 километров, что позволяет самолетам применять боеприпасы на безопасном расстоянии от зоны действия вражеских средств поражения.

Наиболее распространенными в настоящее время являются комплекты AASM Hammer для 250-килограммовых авиабомб Mk 82 и 1000-килограммовых Mk 84. В то же время существуют модификации и для других типов авиабомб.

Напомним, в феврале украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия. Все решения находятся под государственным контролем и учитывают приоритетные потребности ВСУ.

Автор:
Ольга Опенько