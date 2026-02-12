Продажа оружия: украинские оборонные предприятия получили первые разрешения на экспорт

Украинские предприятия оборонно-промышленного комплекса получили первые разрешения на экспорт оружия. Все решения находятся под государственным контролем и учитывают приоритетные потребности ВСУ.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

Он напомнил, что президент Украины поставил задачу открыть экспорт украинского вооружения в контролируемом формате.

"Мы его выполняем. Межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля возобновила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание. По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения - под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны", - подчеркнул Умеров.

По его словам, сегодня производственные возможности украинского ОПК превышают 55 млрд долларов. В сферах БпЛА, РЭБ и разведки возможности уже больше, чем объемы внутренних закупок.

Секретарь СНБО отметил, что координированный экспорт позволяет привлекать инвестиции, масштабировать производство и запускать новые технологии украинской армии.

"Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача – превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу. Контролируемый экспорт вооружения – это о безопасности государства и развитии нашего оборонно-промышленного комплекса. Он открывает путь к новым альянсам безопасности и расширению международного партнерства", - подчеркнул Умеров.

Украина открывает экспорт оружия

В начале февраля Зеленский сообщил, что Украина начинает экспорт собственных оборонных технологий. В Европе в 2026 году будут работать 10 экспортных центров, а первый украинский дрон на немецком производстве будет готов уже в середине февраля.

Президент замечал, что Украина будет осуществлять управляемый экспорт некоторого оружия, что позволит привлечь средства, необходимые для закупки дефицитных дронов, которые нужны на фронте.

Еще в конце октября Зеленский поручил правительству запустить программу контролируемого экспорта оружия отечественного производства.

Зеленский подчеркнул, что Украина открывает экспорт оружия, чтобы продемонстрировать партнерам современные и надежные системы, проверенные в реальных условиях войны.

Президент заявлял, что у Украины есть первые предложения для партнеров по экспорту своего оружия. В частности это касается морских дронов.

Украина планировала открыть первые представительные офисы оборонной промышленности в Берлине и Копенгагене также планируется открытие офисов в США и странах Глобального Юга.