Продаж зброї: українські оборонні підприємства отримали перші дозволи на експорт

Українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали перші дозволи на експорт зброї. Всі рішення перебувають під державним контролем і враховують пріоритетні потреби ЗСУ.

Як пише Delo.ua, про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров.

Він нагадав, що президент України поставив завдання відкрити експорт українського озброєння у контрольованому форматі.

"Ми його виконуємо. Міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання. За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення – під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони", - наголосив Умєров.

За його словами, сьогодні виробничі спроможності українського ОПК перевищують 55 млрд доларів. У сферах БпЛА, РЕБ і розвідки можливості вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель.

Секретар РНБО зауважив, що координований експорт дозволяє залучати інвестиції, масштабувати виробництво та запускати нові технології для української армії.

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання – перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу. Контрольований експорт озброєння – це про безпеку держави і розвиток нашого оборонно-промислового комплексу. Він відкриває шлях до нових безпекових альянсів та розширення міжнародного партнерства", - наголосив Умєров.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Україна планувала відкрити перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені, також планується відкриття офісів у США та країнах Глобального Півдня.