Франція передасть Україні рекордну кількість AASM Hammer: що відомо про авіабомби

Україна та Франція працюють над рекордним рівнем постачання керованих авіаційних бомб AASM Hammer. Ці боєприпаси вже довели свою ефективність на полі бою та дозволяють українській авіації завдавати високоточних ударів на великій відстані.

Про це повідомляєDelo.ua з посиланням на повідомлення Міноборони.

AASM Hammer для ЗСУ

У Міністерстві оборони розповіли про керовані авіаційні боєприпаси AASM Hammer, які вже протягом кількох років ефективно застосовуються для ураження ворожих цілей.

У Повітряно-космічних силах Франції ці авіабомби можуть застосовуватися з широкого спектра бойових літаків. Зокрема, вони сумісні з F-16, Dassault Rafale, Mirage 2000D та іншими платформами. У Повітряних силах Збройних сил України авіабомби AASM Hammer були адаптовані для застосування з винищувачів МіГ-29.

AASM Hammer є комплектом додаткового обладнання, який перетворює звичайні вільноспадні авіабомби на високоточні керовані боєприпаси. До його складу входять блок наведення, а також хвостовий модуль з оперенням і прискорювачем.

Залежно від модифікації блок наведення може використовувати інерціальну, супутникову, лазерну або інфрачервону систему, що забезпечує влучання в ціль з відхиленням до 10 метрів. Завдяки прискорювачу дальність ураження може сягати до 70 кілометрів, що дозволяє літакам застосовувати боєприпаси на безпечній відстані від зони дії ворожих засобів ураження.

Найпоширенішими нині є комплекти AASM Hammer для 250-кілограмових авіабомб Mk 82 та 1000-кілограмових Mk 84. Водночас існують модифікації й для інших типів авіабомб.

Нагадаємо, у лютому українські підприємства оборонно-промислового комплексу отримали перші дозволи на експорт зброї. Всі рішення перебувають під державним контролем і враховують пріоритетні потреби ЗСУ.