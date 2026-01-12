Мільярд гривень на пільгові кредити для ОПК: як держава підтримає зброярів

Уряд виділяє 1 млрд грн на програму пільгового фінансування оборонно-промислового комплексу, що передбачає відшкодування частини відсоткових ставок за кредитними та лізинговими угодами.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, це рішення дає змогу зброярам масштабувати виробництво, інвестувати в сучасне обладнання та швидше переходити від розробок до серійного випуску озброєння

Що передбачає програма пільгового кредитування:

до 100 млн грн на оборотний капітал (до 3 років);

до 500 млн грн на інвестиційні проєкти (до 5 років);

фактичну ставку для підприємств — 5% річних, решту компенсує держава.

Також запроваджено програму пільгового фінансового лізингу для підприємств ОПК — на тих самих умовах 5% річних.

Міністр додав, що це можливість оновлювати виробництво без надмірного фінансового навантаження.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка відкриває підприємствам оборонно-промислового комплексу (ОПК) доступ до дешевого фінансового лізингу. Новий механізм дозволить виробникам зброї отримувати необхідне обладнання та транспорт на максимально вигідних умовах.