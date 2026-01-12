Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,08

+0,09

EUR

50,14

--0,03

Наличный курс:

USD

43,55

43,41

EUR

50,95

50,74

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Миллиард гривен на льготные кредиты для ОПК: как государство поддержит оружейников

ОПК получит 1 млрд грн
ОПК получит 1 млрд грн на компенсацию процентов по кредитам / Минобороны

Правительство выделяет 1 млрд грн на программу льготного финансирования оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает возмещение части процентных ставок по кредитным и лизинговым соглашениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, это решение позволяет оружейникам масштабировать производство, инвестировать в современное оборудование и быстрее переходить от разработок к серийному выпуску вооружения.

Что предполагает программа льготного кредитования:

  • до 100 млн грн на оборотный капитал (до 3 лет);
  • до 500 млн. грн. на инвестиционные проекты (до 5 лет);
  • фактическую ставку для предприятий — 5% годовых, остальное компенсирует государство.

Также введена программа льготного финансового лизинга для предприятий ОПК — на тех же условиях 5% годовых.

Министр добавил, что это возможность обновлять производство без чрезмерной финансовой нагрузки.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.

Автор:
Татьяна Бессараб