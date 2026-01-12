Миллиард гривен на льготные кредиты для ОПК: как государство поддержит оружейников

Правительство выделяет 1 млрд грн на программу льготного финансирования оборонно-промышленного комплекса, которая предусматривает возмещение части процентных ставок по кредитным и лизинговым соглашениям.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает министр обороны Денис Шмигаль.

По его словам, это решение позволяет оружейникам масштабировать производство, инвестировать в современное оборудование и быстрее переходить от разработок к серийному выпуску вооружения.

Что предполагает программа льготного кредитования:

до 100 млн грн на оборотный капитал (до 3 лет);

до 500 млн. грн. на инвестиционные проекты (до 5 лет);

фактическую ставку для предприятий — 5% годовых, остальное компенсирует государство.

Также введена программа льготного финансового лизинга для предприятий ОПК — на тех же условиях 5% годовых.

Министр добавил, что это возможность обновлять производство без чрезмерной финансовой нагрузки.

Напомним, Кабинет министров Украины принял постановление, открывающее предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) доступ к дешевому финансовому лизингу. Новый механизм позволит оружейным производителям получать необходимое оборудование и транспорт на максимально выгодных условиях.