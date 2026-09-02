Почти 270 КАБ в сутки: как Россия поставила авиабомбы на конвейер и чем отвечает Украина

В июле 2026 года российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые города более 8300 управляемых авиабомб — примерно 268 в сутки и больше всего с начала полномасштабной войны. За январь-июль Россия применила около 51 тыс. таких боеприпасов, по расчету Delo.ua на основе ежемесячных данных Минобороны. Если бы июльский темп сохранялся круглогодично, он бы соответствовал почти 100 тыс. бомб.

Украина в 2026 году также перешла от экспериментов к закупке первой собственной управляемой авиабомбы "Выравниватель". Над разными проектами работают по меньшей мере семь производителей, однако открытых данных о выпуске сотен или тысяч украинских КАБ пока нет.

Delo.ua исследовало, как обычная бомба превратилась в одну из главных угроз на фронте, сколько таких боеприпасов может производить Россия, которая уже создала Украина и возглавляющий мировой рынок высокоточных авиабомб.

ФАБ, КАБ и УМПК – в чем разница

Во фронтовых сводках словом "КАБ" часто называют почти любую управляемую или планирующую авиабомбу. Технически это упрощение. КАБ в узком смысле — управляемая авиабомба, которую изначально проектировали с системой наведения. К этому классу относятся, например, российские КАБ-500 со спутниковой или лазерной наводкой.

ФАБ – это фугасная авиационная бомба советского или российского образца. В базовом виде ФАБ-250, ФАБ-500, ФАБ-1500 и ФАБ-3000 неуправляемы: после отделения от самолета они летят по баллистической траектории. Цифра обозначает примерный весовой класс всей бомбы, а не массу взрывчатки.

Однако основой нынешних российских ударов является более дешевая конструкция — обычная ФАБ с УМПК, универсальным модулем планирования и коррекции. В корпус бомбы добавляют силовую раму, раскладные крылья, органы управления, автопилот, инерционную и спутниковую навигацию. Именно так Россия превращает большие советские запасы в более дальнобойные высокоточные боеприпасы. ГУР идентифицировало 31 предприятие, привлеченное к кооперации по производству УМПК.

От Fritz X до JDAM: как появилась "умная" бомба

Первые управляемые авиабомбы сражались еще во время Второй мировой. В 1943 году Германия применила радиоуправляемые Hs 293 и Fritz X. Последняя потопила итальянский линкор Roma, став одним из первых успешных примеров высокоточного удара с воздуха, отмечает Smithsonian.

Следующий скачок произошел во Вьетнаме, где американские лазерные Paveway позволили поражать мосты и другие точечные объекты значительно меньшим количеством боеприпасов. Но цель нужно было непрерывно подсвечивать, а облака, дым и пыль могли сорвать наводку.

После войны в Персидском заливе США разработали всепогодный JDAM. Он не является отдельной бомбой: хвостовой комплект с инерционной и спутниковой навигацией превращает стандартные Mk 82, Mk 83 или Mk 84 в управляемые. Первые комплекты были поставлены в 1997 году, а боевое применение началось в 1999-м, сообщают ВВС США.

В XXI веке в модули добавили раскладные крылья, лазерные и инфракрасные каналы, средства защиты от помех. Россия не изобрела сам принцип УМПК, но довела относительно простое переоборудование тяжелых советских бомб до масштаба, сопоставимого с массированным артиллерийским огнем.

От 10 тысяч в год до 8300 в месяц: как РФ наращивает применение КАБов

Масштабы применения управляемых авиабомб растут каждый год. В 2023 году Россия сбросила около 10 тыс. таких боеприпасов, по оценке NAKO на основе данных воздушных сил. В 2024 году, по данным Минобороны, их количество возросло примерно до 40 тыс.

За январь—ноябрь 2025 года ведомство насчитало почти 44 тыс. КАБ. В то же время в отдельных более поздних сообщениях фигурирует более 60 тыс. за весь 2025 год. Эти показатели не согласовываются: если бы годовой результат превысил 60 тыс., только в декабре российская авиация должна была сбросить более 16 тыс. бомб.

Это противоречит другой официальной статистике. Минобороны называло январские 5700 КАБов новым месячным рекордом. Скорее всего, источники использовали разную методику или учли разные категории авиационных боеприпасов. Потому показатель свыше 60 тыс. не стоит прямо сравнивать с помесячной статистикой Генштаба.

В 2026 году Россия перешла к новому масштабу применения. В январе она сбросила более 5700 бомб, в марте — 7987, в мае 7500, в июне — 8266, а в июле — свыше 8300.

В январе—июле Россия применила около 51 тыс. управляемых авиабомб — больше, чем за весь 2024 год, по расчету Delo.ua на основе ежемесячных данных Минобороны. С января по июль месячный темп вырос как минимум на 45%, а июльский показатель в пересчете на год соответствует почти 100 тыс. бомб. По состоянию на 1 сентября официальный итог за август еще не обнародован.

В то же время, статистика применения не равна объему производства. Она охватывает различные виды управляемых авиабомб и не показывает, сколько из них были новыми изделиями, а сколько старыми ФАБ, оснащенными новыми модулями планировки и коррекции.

До 120 тысяч боеприпасов: как работает российский конвейер авиабомб

Достоверной открытой цифры фактического выпуска за 2026 год нет. Чаще всего цитируют две оценки, но они касаются разных категорий. Британский институт RUSI, ссылаясь на российский государственный оборонный заказ, оценивал производство УМПК в несколько тысяч комплектов в 2023 году и около 40 тыс. в 2024 году. План на 2025 год составил 70 тыс. Это количество модулей, а не новых бомбовых корпусов.

Значительно более высокую цифру в ноябре 2025 года назвал заместитель руководителя ГУР Вадим Скибицкий. По его словам, Россия планировала в течение года произвести до 120 тыс. планирующих бомб, в том числе около 500 новых изделий с дальностью до 200 км. Reuters предостерегало, что не могло независимо проверить оценку, а показатель включал и новые боеприпасы, и переоборудование старых запасов.

Следовательно, 70 тыс. и 120 тыс. — не нижний и верхний предел одного показателя. Первая цифра описывает заказы на УМПК, вторая — более широкую программу планирующих боеприпасов. Текущий темп ударов в пересчете в год составляет около 90 тыс., а по уровню июля — почти 100 тыс. Но это тоже не равняется производству: Россия тратит ранее изготовленные модули и советские запасы ФАБ.

Параллельно РФ возобновила выпуск новых корпусов. RUSI установило, что завод имени Свердлова в Дзержинске увеличил производство ФАБ-500 и ФАБ-1500 и в 2024 году начал серийный выпуск ФАБ-3000. Абсолютных показателей предприятие не раскрывает.

В производственной цепи УМПК ключевую роль играет корпорация "Тактическое ракетное вооружение", а финальную сборку части модулей осуществляет "Курганприбор". Другие предприятия снабжают крылья, приводы, навигацию, пиротехнику и корпуса. Масштаб кооперации объясняет, почему остановка одного предприятия не остановит всю программу, но создает десятки потенциальных точек для санкций.

Почему ФАБ с крыльями стали столь эффективными

Главное преимущество – соотношение цены и разрушительной силы. Комплект УМПК стоит ориентировочно $20 тыс., в то время как крылатая ракета может стоить около $1 млн, писало Le Monde. К тому же, в России есть сотни тысяч советских неуправляемых бомб. Производить нужно, прежде всего, крылья, электронику и механизм управления, а не весь боеприпас с нуля.

Базовый УМПК позволяет бить примерно на 60-65 км, при благоприятном профиле - до 80 км. Модификация УМПК-ПД увеличила дальность ориентировочно до 95 км, а варианты с реактивным ускорителем могут преодолевать около 150 км, поясняет Минобороны. Это позволяет Су-34 сбрасывать бомбы, не заходя в зону многих украинских комплексов ПВО.

В то же время у этого оружия есть существенные недостатки. Максимальная дальность требует большой высоты и скорости, что делает районы пуска носителей более предсказуемыми и повышает их уязвимость к дальнобойному ПВО и истребителям. Базовые УМПК летят по заранее заданным координатам, поэтому плохо подходят для движущихся целей. Спутниковую навигацию можно глушить или подменять, хотя Россия усиливает помехоустойчивость антеннами "Комета".

Планирующая бомба также зависит от самолета, подготовленного экипажа, исправного аэродрома, разведданных и технического обслуживания. А простота модулей имеет цену: The Washington Post обнаружила по меньшей мере 38 случаев падения российских авиабомб в Белгородской области РФ с апреля 2023 по апрель 2024 года.

Наконец точность не делает тяжелую бомбу безопасной. Даже попадание ФАБ-1500 или ФАБ-3000 в заданные координаты создает большую зону разрушения. Именно поэтому массовое применение таких боеприпасов против городов приводит к значительным потерям среди гражданских.

Что уже имеет Украина

Нынешнюю ударную способность украинской авиации формируют, прежде всего, западные JDAM-ER, малогабаритные GBU-39 SDB и французские AASM Hammer. Они адаптированы к частям МиГ-29, Су-27, Су-25, F-16 и Mirage 2000, однако не каждый самолет совместим со всеми типами боеприпасов.

JDAM-ER добавляет к стандартной бомбе спутниково-инерционную наводку и раскладное крыло. В 2026 году США одобрили возможную продажу Украине 1200 комплектов KMU-572 для 500-фунтовых бомб и 332 комплектов KMU-556 для 2000-фунтовых.

Общая оценка пакета — $373,6 млн, но она включает взрывники, оборудование, запчасти, программное обеспечение и поддержку, поэтому делить эту сумму на 1532 год и называть результат ценой одной бомбы некорректно.

AASM Hammer имеет не только наводку и крылья, но и твердотопливный ускоритель, поэтому лучше работает при пуске с малой высоты. Украинское Минобороны называет дальность до 70 км и подтверждает адаптацию к МиГ-29.

В июле Франция также согласовала лицензионное производство AASM в Украине до конца 2026 года. Однако площадка, доля локализации, инвестиции и годовая мощность пока не обнародованы.

"Выравниватель" и еще около десяти проектов

Первая публично названная украинская КАБ "Выравниватель" компании DG Industry прошла испытание после 17 месяцев разработки. По данным Минобороны, она имеет боевую часть массой 250 кг, может поражать цели на расстоянии десятков километров, а войско закупило первую экспериментальную партию.

Конструктивно это украинский аналог подхода JDAM или УМПК: в стандартный бомбовый корпус добавляют крыло, хвостовую секцию, навигацию и управление. Brave1 рассказал The War Zone, что крылья, конструкция и программное обеспечение контроллера созданы в Украине, а чипы и микросхемы импортируются. Около 90% компонентов, по оценке разработчиков, имеют украинское, европейское или американское происхождение.

Производитель также заявлял, что "Выравниватель" примерно втрое дешевле JDAM. Однако цены и база сравнения не раскрыты, поэтому это следует воспринимать как ориентир разработчика, а не подтвержденную контрактную экономию.

Над украинскими планирующими бомбами работают семь производителей, сообщил на брифинге в июле Андрей Лебеденко — заместитель главнокомандующего ВСУ. Часть неназванных проектов получила турбореактивные двигатели и заявленную дальность 100-200 км. В августе военные говорили уже о десяти образцах на разных стадиях разработки.

Но семь производителей не означают семь серийных заводов. Публично подтверждены только испытания и ранняя закупка "Выравнивателя". Количество заказанных бомб, выпуск в месяц, цена контракта и результаты боевого применения не раскрыты. Также нет открытых доказательств, что Украина уже серийно производит новые корпуса авиабомб калибра 250—500 кг. Размер и техническое состояние унаследованных советских запасов также засекречены.

Кто является мировым лидером по производству авиабомб

Единого открытого рейтинга производителей управляемых авиабомб нет: Китай, Россия и Израиль не публикуют полную статистику, а государства считают отдельно готовые бомбы и комплекты модернизации.

По совокупности скопленного выпуска, номенклатуры, количества совместимых самолетов и экспорта фаворитом остаются США. Представитель Boeing в 2024 году сообщил, что компания изготовила более 550 тыс. комплектов JDAM, а пиковый годовой выпуск достигал 55 тыс. Boeing поставляет семейства JDAM и SDB американским военным и более 40 международным партнерам. RTX и Lockheed Martin параллельно изготовили сотни тысяч лазерных Paveway, оценивает Исследовательская служба Конгресса США.

Франция производит технологически более сложные AASM Hammer, однако в гораздо меньшем масштабе: французская аэрокосмическая и оборонная корпорация Safran увеличила их выпуск в четыре раза в 2021—2025 годах, но он все еще измеряется тысячами, а не десятками тысяч комплектов. Израиль специализируется на семействе SPICE с оптическим сопоставлением изображения, Турция создала свои комплекты HGK и KGK, а Китай демонстрирует широкую линейку LS, LT и FT, однако его фактический выпуск закрыт.

Россия является частным случаем. Она не доказала мирового лидерства по накопленному выпуску или экспорту, но сейчас, вероятно, возглавляет мир по интенсивности боевого применения тяжелых планирующих бомб. Ее преимущество заключается не в совершенной электронике, а в сочетании огромного запаса ФАБ, дешевого УМПК и достаточного парка Су-34.

Может ли Украина догнать Россию

В ближайшей перспективе Украине более реалистично не копировать российский масштаб, а строить смешанную модель: наращивать собственный "Выравниватель", запускать лицензионную AASM и продолжать получать JDAM-ER и GBU-39. Даже неограниченное количество бомб не обеспечит российский темп без достаточного количества исправных самолетов, пилотов, техников и безопасных рубежей пуска.

Основными узкими местами остаются навигация, сервоприводы, импортные микросхемы, взрыватели, подходящие бомбовые корпуса и сертификация по каждому типу самолета. Отдельная проблема — профиль применения.

Российские Су-34 могут скидывать бомбы с большой высоты под прикрытием собственной ПВО. Украинские самолеты часто вынуждены работать с малой высоты, а значит, безмоторная бомба летит ближе. Именно поэтому для Украины особенно ценны крылья большого удлинения, ускорители и комбинированная наводка, которая не зависит только от GPS.

Для перехода от ранних партий к промышленному масштабу требуются многолетние заказы, стандартизация одного или двух базовых комплектов, локализация критических компонентов и совместное производство с партнерами. Потенциальной нишей Украины может стать относительно недорогой комплект, совместимый как с советскими, так и с западными самолетами и проверенный против современной РЭБ.

Однако главный критерий успеха — не количество прототипов, а стабильный выпуск и боевая точность. Россия уже измеряет применение тысячи бомб в месяц. Украина пока может подтвердить только первую закупленную модель и несколько программ по разработке. Технологический разрыв начал сокращаться, но производственный все еще остается значительным.