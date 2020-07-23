Если человек не ожидает ножа в спину от работодателя, он готов выкладываться на 100%

В коллективе, работающем в сфере ивентов, значимость крепких взаимоотношений действительно высока. Она влияет на последующую продуктивность. Ведь это фундамент, на который каждый из нас опирается, соприкасаясь с изменчивым внешним миром.

В бой можно идти только тогда, когда прикрыты тылы, а каждый ивент и есть полноценный бой. Причем как на этапе тендерных отношений, так и на этапе реализации — с огромным значением человеческого фактора, который необходимо удерживать в рамках сценария и тайминга.

Недавно мы решили по фану пройти тест на эмоциональный интеллект. Выяснилось, что все сотрудники агентства обладают показателем выше среднего. Так как мы работаем с эмоциями, нам самим крайне необходима эмоциональная разрядка/зарядка.

Я выделяю два наиболее важных фактора, от которых зависит качество выполненной работы: команда и самодисциплина. Здесь хорошее отношение руководителя к сотрудникам является их главной мотивацией для продуктивной работы. Если человек не ожидает ножа в спину от руководителя и коллектива, он готов идти на риск и выкладываться на 100%. Работодатель должен создавать атмосферу доверия и безопасности.

Роль руководителя в формировании дружеской атмосферы в коллективе

Я вижу роль руководителя в лидерстве, обучении и настроении. Ну и плюс ко всему — базовый набор менеджера:

• планирование (прогнозирование);

• организация;

• координация;

• контроль;

• мотивация.

Собственно говоря, первично необходимо аккумулировать ценности, вокруг которых строится работа команды. Затем собрать эту самую команду так, чтобы эти ценности совпадали. Далее — помочь каждому участнику найти себя, а при необходимости — дать блок знаний и не мешать воплощать задуманное, доверяя своим сотрудникам. Также создать понятные всем и прозрачные правила игры. Вот здесь включаются координация и контроль, а простыми словами — нормальное общение. Обычно даже банальная, но искренняя улыбка способна свернуть горы.

Наиболее часто повторяющийся пример такого дружественного общения — рука помощи. Мы все люди и склонны ошибаться, нас часто окружают форс-мажоры, но каждый из нас точно уверен: если что, его поддержат, подстрахуют.

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Пожалуй, самый яркий пример таких взаимоотношений — это наша совместная работа в текущий кризис. На эти месяцы команда согласилась действовать практически по партнерской формуле ради того, чтобы сохранить существующий коллектив. Второй такой пример в этих же временных реалиях — это совместный шеринг проектов.

Советы начинающим руководителям

На самом старте своего руководительского пути я, конечно же, совершал ошибки. Где-то пробовал включать тирана, где-то пробовал процедурные и демократические модели, где-то сам вспоминал экономическую теорию и теорию менеджмента. В один момент пришло осознание того, что необходимо собирать вокруг себя людей, с которыми тебе комфортно, как с друзьями. А с друзьями всегда легко быть искренними, доверять им и уважать их. Управлять личностями очень сложно, гораздо правильнее с ними договариваться.

Трудовые и личные отношения — это так же, как толерантность и дружба. Пожалуй, здесь и кроется камень преткновения по поводу золотой середины, поскольку нет никакой золотой середины. Есть трудовые отношения, а есть личные отношения, их нельзя путать и в них необходимо быть искренними.

Не занимать роли. С точки зрения советов, я обожаю модель треугольника Карпмана, в которой роли цикличны и меняются во времени. Так вот, рекомендую не занимать эти самые роли, а трудится по процедуре и делать то, что делаешь.

Забыть слово "подчинение". Ты работаешь с партнерами/сотрудниками. Только такая формула уместна. Партнерство — это когда вы дополняете друг друга, а не унижаете.

Нет никаких кнута и пряника. В творческой среде важно дать возможность раскрыться таланту.