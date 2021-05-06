Гибкий и либеральный. Что дает новый трудовой договор креативным профессиям

Законопроект о новом Трудовом договоре, который обсуждается в Верховной Раде, — своевременная и полезная инициатива для бизнеса. В нем сохранены все лучшие нормы советского КзОТа, но при этом учтены современные реалии трудовых отношений.

Предложенный к рассмотрению документ достаточно гибкий и либеральный как по отношению к сотруднику, так и к работодателю. Требования и обязанности многих компаний, особенно в креативных индустриях, сильно отличаются от тех, которые приняты на госпредприятиях. Новый Трудовой договор предлагает упрощенный и более свободный порядок отношений компании и ее сотрудников. Учитывая, что бизнес и его задачи очень разные, свобода заключения договоров и сотрудничества как никогда актуальна. Подход "всех под одну гребенку" здесь точно не работает.

На мой взгляд, больше всех законодательную инициативу оценят именно работники компаний. Особенно те, кто имеет специфические обязанности, уровень ответственности и критерии оценки работы. Например, юристы. Как известно, в бизнес-среде активно используется система KPI. И оплата труда может регулироваться в зависимости от того, какую ответственность несет сотрудник, какие показывает результаты, какой вклад в общее дело вносит. И у работодателя не будет иного выхода, как действовать четко по договору, если сотрудник добросовестно выполняет свои обязанности и достигает прописанных в документе KPI.

Еще одно несомненное преимущество законопроекта — возможность договориться о режиме рабочего дня. К счастью, безвозвратно ушли в прошлое обязательные "с 9 до 18.00, с часовым перерывом на обед". Все больше работодателей и работников оценили преимущество гибкого рабочего графика. В случае принятия законопроекта все эти нюансы можно прописать в договоре: полный рабочий день, частичная занятость или удаленная работа, выходные, перерывы, отпуска. А также — порядок начисления премий. В нынешнем трудовом законодательстве, доставшемся нам со времен Советского Союза, эти премии не гарантированы.

Кроме того, действующее законодательство привязывает отпускные выплаты к базовой ставке оплаты труда. А в трудовом договоре стороны могут оговорить премиальные и отпускные, исходя из средневзвешенной зарплаты (ставка+премии и бонусы) за год. Это справедливо: работодатель сможет оплатить отпускные выше, чем исходя из базовой ставки.

Очень прогрессивна и своевременна и норма об условиях труда. Особенно актуально это сейчас, когда перманентные локдауны выбивают нас из привычной колеи. Все чаще мы переходим на удаленный формат работы, не имеем возможность собираться в офисах. И в договоре вполне уместно зафиксировать, что работник определяет удобное для себя место работы, а компания обеспечивает его материалами и оборудованием. В конце концов, главное — это результат.

И напоследок о возможных рисках этого документа. Есть мнение, что железобетонный советский КЗоТ защищал работников, а Трудовой договор — это "филькина грамота", который позволит работодателю навязывать свои условия, менять их "по ходу дела" и даст возможность увольнять сотрудника без причин и объяснений. Но для этого, собственно, и существует договор — чтобы договориться обо всем "на берегу". Порядок увольнения тоже должен быть прописан в договоре — закон гласит, что работодатель может уволить сотрудника по своей инициативе только если это прописано в договоре, но при этом условия увольнения не должны быть хуже обозначенных КзОТом. И в этом случае он должен выплатить сотруднику компенсацию в виде зарплаты за 3 месяца. Это, кстати, больше, чем предполагает нынешнее трудовое законодательство.

Кроме того, сейчас представители креативных профессий работают либо вообще без договора, либо по так называемому индивидуальному договору, не предполагающему трудовые отношения. А без оформления этих отношений это "сдельщина", которая никоим образом не защищает работника. В свою очередь, законопроект узаконивает трудовые отношения на постоянной основе, по нормам привычного для нас КзОТа.

Мы, как представители среднего бизнеса, приветствуем модернизацию трудового законодательства через внедрение свободного Трудового договора. По моему мнению, большинство страхов, связанных с ними, — надуманны, зато выгоды — очевидны.

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