Увольнения онлайн и договор важнее КЗоТ: как хотят поменять трудовые отношения

Украинские власти серьезно взялись за взаимодействие между работодателями и сотрудниками: за последний месяц в Раде зарегистрировали сразу два законопроекта, которые могут существенно поменять трудовые отношения в стране. Один из документов предлагает отодвинуть КзоТ на второй план в угоду трудовому договору, другой — сделать возможным навязывание отраслевых коллективных соглашений даже тем компаниям, которые их не подписывали.

Оба акта имеют высокие шансы на принятие — один из них инициировал Кабмин, другой разработан "Слугами народа", а такие проекты достаточно часто поддерживают в зале. В то же время, призванные минимизировать бюрократию и защитить права трудящихся документы получили весьма противоречивые отклики экспертов. Delo.ua выяснили, как именно хотят поменять трудовые отношения и кому будут выгодны перемены — работодателям или сотрудникам.

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Борьба с дискриминацией и отраслевой договор для всех

Законопроект №5266 должен усилить защиту сотрудников от любого вида дискриминации на работе или при приеме на нее. Работодателям запретят необосновано отказывать соискателям с достаточными для вакансии профессиональными навыками и квалификацией. Если же кандидат потребует, компании обяжут письменно объяснить ему, почему не взяли на работу. В то же время за ними законодательно закрепят право выбирать из кандидатов по своему усмотрению.

Если законопроект примут, работодателям придется еще аккуратнее выписывать требования в вакансиях — к запрету выдвигать требования по полу, возрасту, расе, цвету кожи, убеждениям, месту жительства добавят табу на упоминание состояния здоровья, инвалидности или сексуальной ориентации. В законе также есть раздел, который закрепляет за ущемленными право обратиться по поводу дискриминации в суд и требовать возмещения морального ущерба, хотя, по большому счету, такая опция была доступна и ранее.

Однако от таких обвинений при отборе соискателей хотят уберечь компании, чьи работники по виду деятельности должны быть определенного пола, возраста, образования или состояния здоровья. Кроме того, дискриминацией не назовут преимущества для своих же учредителей и участников от хозяйственных обществ (кроме акционерных), сельскохозяйственных кооперативов, фермерских хозяйств, общественных объединений или религиозных организаций.

Отдельное внимание авторы проекта уделили заключению коллективных договоров. Так, их разрешили заключать не только предприятиям с правами юрлиц, но и физлицам-предпринимателям. Детальнее прописали порядок заключения таких соглашений: их подписывают две стороны — работодатель и профсоюз, если же их несколько, для переговоров с руководством компании они должны создать представительский орган. Профсоюз, который откажется от этого, не сможет отстаивать свои права при подписании коллективного договора.

Документ обязывает и работодателя, и профсоюзы обеспечить беспрепятственный доступ работников к тексту такого договора, разместить его на своих сайтах, а также предупреждать о правках в нем всех заинтересованных. Компания должна обязательно предупреждать новых работников о соглашении. Причем за непредоставление информации о заключении коллективного договора или изменениях в нем грозит штраф до 170 грн.

Если планируется массовое увольнение, работодатель должен предупредить об этом не только Службу занятости, но и профсоюз или же представительский орган нескольких профсоюзов — в письменном виде. То же касается будущих ухудшений условий труда, смены руководства или реорганизации компании. При этом профсоюзы могут внести свои предложения — например, по срокам — и их обязаны рассмотреть.

Из новшеств — закрепление в законе возможности распространения норм определенного отраслевого коллективного договора на всех работодателей одной сферы деятельности, как частных, так и государственных. Документ предусматривает, что Минэкономразвития может потребовать подчинения такому соглашению у всех компаний одного КВЭД в случае, если в ведомство обратятся "репрезентативные" стороны договора и если этот документ будет соответствовать закону и зарегистрирован без замечаний.

Порядок распространения действия отраслевого договора должен утвердить Кабмин, а после в Минэкономразвития обязаны обнародовать об этом информацию. При этом правила соглашения являются обязательными для всех работодателей, на которых распространено их действие.

Хотя законопроект предлагает много изменений, по мнению экспертов, они по большей части носят скорее технический характер. "Документ вносит много предложений по унификации терминологии и требований законодательства о коллективных договорах, о сокращении персонала и запрете дискриминации на работе. Однако для сотрудников и работодателей кардинально ничего не поменяется, хотя юристы по достоинству оценят эти предложения", — пояснила Delo.ua член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины, советник юрфирмы Asters Инесса Летич.

По ее словам, в случае одобрения проекта компаниям он будет полезен в первую очередь тем, что более детально закрепит право работодателя выбирать кандидатов на должность по собственному усмотрению, однако отталкиваясь только от их профессиональных качеств. А вот юристы общественной организации "Трудовые инициативы" видят в законопроекте больший потенциал. В частности, там одобряют предоставление возможности заключать коллективные договора ФЛП.

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"Именно коллективный договор является фундаментальным документом для лучшей защиты работников на локальном уровне. Все работники, независимо от места работы — большая транспортная компания или маленькая кофейня имеют право на заключение коллективного договора. Ведь по существу, трудовая функция, которую имеет каждый сотрудник, и объем существующих прав на коллективные переговоры не должны варьироваться в зависимости от "размера" работодателя и его организационно-правовой формы", — заявили в организации.

"Трудовые инициативы" поддержали и создание представительского органа между несколькими профсоюзами, но подчеркнули, что Минэкономразвития было бы неплохо разработать примерное соглашение для этого, чтобы профсоюзы имели готовый образец соответствующего документа.

Наибольшие противоречия вызвала у экспертов норма о возможности распространения отраслевого коллективного договора на все предприятия сферы. С одной стороны отраслевые соглашения могут действительно дать сотрудникам больше гарантий и повысить уровень их соцзащиты, но с другой стороны нарушают принцип добровольности для работодателей, которые не подписывали договор. В то же время, специалисты считают, что пока что норма вряд ли будет применяться.

"Параллельно в проекте предусмотрены ограничения для внедрения нормы: условие консенсусной просьбы о распространении, право профильного Министерства избирательности в отношении конкретных норм для распространения и утверждение порядка применения распространения Кабмином, что делает маловероятным активное использование этой нормы", — уверен глава общественной организации "Союз Свободных" Сергей Кондрюк.

Гибкие условия труда vs ущемление прав сотрудников

В отличие от предыдущего документа законопроект №5371 больше направлен на удобство работодателей, нежели сотрудников. Авторы проекта указывают, что нынешние правила трудовых отношений часто не отвечают реалиям рынка, не учитывают современных особенностей ведения бизнеса и работы сотрудников, слишком сложны в исполнении и заставляют компании направлять большие ресурсы на документацию и следование процедурам, предусмотренным законом.

Мол из-за этого предприятия вынуждены прибегать к теневой занятости, а то и вовсе сокращать рабочие места. Документ же должен модернизировать трудовые отношения, сделать их более гибкими, тем самым уменьшая бюрократическую нагрузку на работодателей и их административные траты.

В частности проект наделяет трудовой договор большими возможностями. Если раньше нормы КЗоТ всегда имели больший вес по сравнению с условиями соглашения между работодателем и сотрудником, то теперь договор может стать важнее общих правил. В нем смогут прописать дополнительные права, обязанности, длительность рабочего дня и возможность переработок, нюансы выплаты зарплаты (но не реже одного раза в месяц) или премий, условия увольнения и так далее.

Важно отметить, что предлагаемые правила касаются только малого и среднего бизнеса: предприятий со штатом не более 250 человек и сотрудников с зарплатами в размере не более восьми минзарплат в месяц — сегодня это 48 тысяч грн. Также под действие такого закона не попадают юрлицами публичного права.

Документ делает возможными пункты, ухудшающие положение работников в сравнении с трудовым законодательством, если об этом договорилась компания и ее сотрудник. Но все же накладывает некоторые ограничения — так, работодатель не может платить работнику меньше установленной в стране минзарплаты (на данный момент, 6000 грн — Delo.ua) и обязан учитывать нормы общей продолжительности рабочей недели.

Плата за внеурочную работу должна быть не меньше гарантированной законом, но привлекать к ней можно будет без разрешения профсоюза. Проект позволяет работодателю уволить сотрудника в одностороннем порядке без объяснения причин и даже не лично, но при этом обязывает выплатить компенсацию в размере не менее трех минзарплат (18 тысяч грн — Delo.ua).

Неучтенные в договоре моменты по-прежнему будут регулироваться КЗоТ. При этом в проекте отмечается, что запрещено принуждать работника к заключению трудового договора с условиями, по которым нет согласия.

Эксперты единогласны в том, что от принятия такого законопроекта в первую очередь выиграют работодатели. "По таким письменным договорам работодатели могут облегчить процедуру увольнения сотрудников. А именно, будет разрешено прекращать договор без объяснения причин, но с выплатой сотруднику компенсации не менее трех зарплат. Также можно будет предусмотреть дополнительные основания для увольнения, например, за разглашение коммерческой тайны", — поясняет Delo.ua юрист Инесса Летич.

Она добавляет, что работодатели смогут без ограничений заключать срочные трудовые договоры, предоставлять сотруднику неограниченный неоплачиваемый отпуск, в упрощенном порядке оформлять внеурочные работы, вызов сотрудника из отпуска, работу в ночное время. "Хотя все это возможно только по согласию сотрудника и при условии надлежащей оплаты, в целом, законопроект больше выгоден работодателям, для которых он предоставляет более гибкие возможности", — отмечает Летич.

Вместе с тем, по словам эксперта, законопроект просто закрепляет на бумаге те особенности рынка труда, которые и так повсеместно практикуются. "Например, никто не берет согласия профсоюза на вызов работника в офис в воскресенье, а от проблемных сотрудников работодатели и так по факту "откупаются", заключая соглашение об увольнении. Но поскольку законопроект при этом также прямо фиксирует право работника на материальную компенсацию за подобные действия работодателя, в определенных случаях подобный акт, наоборот, может быть даже более выгодным для работников", — говорит юрист.

Активисты из "Трудовых инициатив" настроены на счет предложенных изменений более категорично: по их мнению, законопроект существенно сужает права сотрудников и несет много рисков. "Документ содержит ряд крайне угрожающих положений, которые могут стать реальными факторами нарушения прав человека через индивидуализацию трудовых договоров на малых и средних предприятиях, ведь в них можно будет буквально вписать что угодно, ссылаясь на "свободу договора", — говорят юристы организации.

При этом под угрозой увольнения и в ситуации безработицы, сотрудник может согласиться и на невыгодные условия. "В наших реалиях это означает, что работодатель будет класть перед претендентом на работу "короткий и тонкий" трудовой договор с правами и написанными мелким шрифтом обязанностями (как это делают банки при выдаче кредитов). Далее же начнутся "плодотворные равноправные, но короткие переговоры" с заранее ожидаемым результатом", — отмечает Сергей Кондрюк.

О возможности таких случаев говорят и в "Трудовых инициативах". Там поясняют, что хотя цель документа утвердить мнение о том, что работодатель и сотрудник — равноправны, в нынешних реалиях рынка труда и учитывая формальное неравенство сторон в законодательстве говорить об этом нельзя: работник подчиняется внутреннему трудовому распорядку, выполняет приказы руководства, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, также у работодателя намного больше рычагов воздействия на работника.

Вопросы у юристов вызывают и увольнение в "договорном режиме". "На практике это означает, что работодатель может уволить работника без причины. Без обоснований и доказательств некачественно выполненной работы. Достаточно лишь предупредить и выплатить компенсацию. При этом сотрудник не сможет обратиться в суд, чтобы обжаловать свое увольнение, поскольку работодатель не обязан обосновывать свое решение", — говорят активисты.

По их мнению, подобная норма сводит на нет любые гарантии трудовых прав в Украине, борьбу с нарушением трудовых прав на рабочем месте, а также делает невозможной эффективную профсоюзную работу — ведь профсоюзных деятелей можно будет увольнять без объяснения причин. Указывают юристы и на то, что в договоре смогут прописывать основания для увольнения, которые выходят за рамки минимальных гарантий: например, тех, которые не позволяют увольнять беременных, матерей с малышами до трех лет и матерей-одиночек с детьми до 14 лет или с инвалидностью.

Мария Пирогова, Илья Требор специально для Delo.ua

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