Як ЦУМ Київ впровадив ефективну кадрову політику та зберіг робочі місця під час карантину

Один із головних світових бізнес-трендів останніх років — це перехід до омніканальності та, відповідно, запуск і розвиток нових платформ. У 2018 році ЦУМ змінив стратегію та розпочав курс на власну закупівлю, яка нараховує наразі більше 150 міжнародних брендів преміального та люкс сегментів. З 2019 року ми вийшли з продажами в онлайн та запустили інтернет-магазин tsum.ua.

Безперечно, це призвело до змін в роботі з персоналом та вплинуло на кадрову політику компанії. Починати довелось майже з початку: нова організаційна структура, формування команди, поступове впровадження та розвиток усіх бізнес та HR-процесів, необхідних для функціонування компанії відповідно до кращих міжнародних та локальних практик.

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Це була цікава, кропітка робота та безцінний досвід. Ми створили корпоративну культуру, розробили стратегію навчання та розвитку персоналу. Також у результаті командної роботи ми визначили цінності ЦУМу, зробили перший замір E-NPS та заклали фундамент для подальшої роботи над зміцненням бренду роботодавця.

При чому особливе місце в роботі з персоналом посіла наша внутрішня "ЦУМ Академія", місія якої — ґрунтовний розвиток професійних навичок стилістів для посилення культури преміального та люкс сегментів. Ми проаналізували світові практики та дієві інструменти локального ринку, впровадили стандарти взаємодії з клієнтами та розробили професійні, комунікативні та естетичні складові профілю стиліста ЦУМ Київ.

Тепер кожен продавець-консультант має можливість підвищити свою кваліфікацію, пройшовши ґрунтовну програму навчання — більше 30 тренінгів та практичних занять з комерційної стилістики, колористики, типології, баїнг-аналітики, з формування та майбутнього оновлення гардеробу клієнта, тощо.

Під час кризи, спричиненої пандемією COVID-19, ми опинилися в ситуації, коли більша частина бізнесу ЦУМ Київ зупинилася. Між тим, безпека команди та наших клієнтів залишились головними пріоритетами, на яких ми зосередили свої зусилля. Накопичений досвід, постійне прагнення команди до самовдосконалення, швидка адаптивність і гнучкість — саме це допомогло нам продовжити розвиток весною 2020 року, коли, через пандемію, ЦУМ був зачинений протягом 2,5 місяців.

Примусовий карантин загартував нас, а команда надихнула на пошуки нових рішень. Нам вдалось зберегти робочі місця. Частина стилістів за власним бажанням перекваліфікувалась у стилістів-кур'єрів, долучившись до роботи в інтернет-магазині. Керуючі поверхами універмагу змінили тимчасово профіль та стали супервайзерами онлайн-доставки.

Працівники касової зони допомогли швидко опанувати касову дисципліну та розширити функціонал стилістів. Команда бек-офісу, яка працювала дистанційно вдома, надавала максимальну підтримку бізнесу. Завдяки цьому, нам вдалося збільшити обсяги продажів в онлайн-каналі майже втричі.

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Також за час карантину з‎'явилася програма "Дистанційно — разом!", в рамках якої, працюючи віддалено, команда залишалась в єдиному інформаційному полі. Ми продовжували проводили заняття за програмою "ЦУМ Академії" в онлайн-форматі, як для персоналу, залученого в роботі інтернет-магазину, так і для тих, хто знаходився у вимушеному простої.

Офлайн ми перезапускали поступово — відповідно до етапів послаблення карантинних обмежень. Наразі ЦУМ Київ працює в звичному режимі, відновивши роботу на восьми поверхах. Вже працює фуд-хол та відчинений кінотеатр. Під час шопінгу в ЦУМ важливо дотримуватися принципу безпечної дистанції у 1,5 метрів, а також носити медичну маску чи респіратор. Бек-офіс ЦУМу працює частково дистанційно, персонал універмагу працює у звичному режимі, із дотриманням всіх заходів безпеки.