Мнения 10 минут назад

Как формируется культура лидерства: США vs Украина

Основные приоритеты для Украины — преодолеть невовлеченность в целом, перенять у американских и европейских компаний менторинг и мотив достижения в построении коммуникации с командой

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Современный бизнес дает нам живые примеры лидеров, называет их имена и достижения, но сам феномен лидерства все еще остается загадкой. В чем заключается сила, которая позволяет ТОП-предпринимателям вести за собой десятки тысяч людей? Существует ли паттерн лидера, который можно взять за основу и попробовать применить индивидуально к каждому?

За 4 года существования моей advisory компании SalesTech я и моя команда каждый день ведем коммуникацию с руководителями. Это фаундеры Tech/Product и других стартапов, IT компаний, владельцы бизнеса и project лидеры. Для того, чтобы в вашей голове сложилась целостная картинка интересующего вас лидера — начните с ним работать. Давайте познакомимся ближе с лидерами и назовем их по именам.

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Лидеры инновационных рынков

Иван Лешко, VP Client Success в SoftServe, называет такую статистику: общество состоит на 91% из обычных людей, 7% составляют лидеры и 2% — лидеры над лидерами.

Лидеры выводят свои компании на современные и перспективные инновационные рынки. Ведущими являются сферы IT, Product Tech, VR/AR, FinTech Health Tech, EdTech, FoodTech и SpaceTech (рынок, который начинает зарождаться). Если говорить о персонах, которые воплощают в себе способность идти в ногу с инновациями, в США это Джефф Безос, Илон Маск, Марк Цукерберг, Сатья Наделла, Ларри Эллисон, братья Коллинсоны. Капитализация компаний этих предпринимателей достигает триллиона долларов.

Кто является лидерами среди предпринимателей в Украине? Я считаю, это Дмитрий Запорожец (Founder GitLab), Алексей Шевченко (Founder Grammarly), Виктория Тигипко (General Partner TA Ventures), Олег Рогинский (Founder People.ai), Иван Алцибеев (Co-founder Reface), Михаил Рогальский (Co-Founder Monobank), Есть и другие имена.

Теперь рассмотрим финансовую составляющую. По версии Forbes 2021, общее состояние Джеффа Безоса увеличилось на $64 млрд и теперь составляет $196,4 млрд. Капитализация Amazon превышает $1,5 трлн. По последним данным, состояние Дмитрия Запорожца, одного из самых богатых украинцев — $560 млн, а последняя оценка GitLab — $6 млрд.

Итак, отличие украинских предпринимателей от своих коллег в США состоит в том, что капитализация их компаний дает меньший финансовый показатель по сравнению с лидерами рынка США. Почему так происходит? Ведь бизнесмены в Украине также следуют инновациям, идут в ногу со временем и создают качественный продукт. Позже я расскажу о причине.

Перейдем к компания-лидерам на рынке. ТОП-лидерами рынка инноваций США являются Amazon, Apple, Oracle, Google, Tesla, Facebook, Netflix, Stripe, SpaceX, Salesforce. Эти компании формируют тренды в своих областях, корпоративную культуру, новые методы управления персоналом.

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В Украине ведущие инновационные компании на рынке — GitLab, Preply, Revolut, Grammarly, People.ai. Можно ли сказать, что эти компании задают тренды для Запада? Скорее, они удачно и эффективно перенимают эти тренды и приводят их в действие. В процессе рождается свой уникальный продукт. Украинский рынок инноваций только зарождается. Такие лидирующие компании задают темп, повышают конкурентоспособность и мотивацию для других стартапов, которые заходят на этот рынок.

Основы для развития лидерства: различия между США и Украиной

Для того, чтобы вырастить лидера, а тот — создал сильную, ведущую компанию, нужна платформа, которая предоставляет возможности для такого роста. Необходимы определенные условия. На какие подходы к работе с командой опираются ТОП-предприниматели в США и Украине?

Разные мотивы влиятельности при работе с командой

Американский психолог, Дэвид Макклелланд, исходя из своей теории мотивации, определил основные мотивы лидеров, которые стремятся к влиянию. Их всего три — власть, причастность и достижение. Поговорим о власти и достижении.

Лидер, который использует власть в построении коммуникации с сотрудниками, стремится контролировать каждое действие команды. Он опирается на свое влияние и возможность изменять мысли или действия другого человека.

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Украина все еще во многом переживает влияние бюрократической системы СССР. Если говорить не о передовых стартапах, а о обычных компаниях, они, в основном, развиваются по административно командному пути с четкой вертикальной иерархией внутри компании и, часто, с применением микро менеджмента.

В основу развития компаний США заложен мотив достижения. Дверь в кабинет руководителя — открыта, инициатива команды приветствуется. Рабочий процесс построен на менторинге, совершенствовании рабочего процесса, изобретении альтернативных подходов к решению задачи. Мотив достижения используют в таких компаниях, как Google и Netflix.

Open market: развитый и открытый рынок

Я уже рассказала вам о самых перспективных инновационных рынках, это — виртуальная реальность, здоровье, электронная коммерция, производство еды, финансовые технологии. Уже сейчас мы имеем продукты, которые производят сотни компаний и получают хорошую прибыль. В США такие рынки сформированы.

Кремниевая долина является генератором этих трендов и стартапов. Большой процент бизнесменов в долине составляет молодежь — инициаторы трендов.

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В Украине другая ситуация. Пока что мы потребляем тренды, а не генерируем их, и не создаем свой рынок. Молодое поколение у нас имеет много идей и хороший потенциал, но реализовать проекты и выйти на высокую капитализацию не так-то просто. Для этого в Украине пока нет твердого фундамента — достаточного количества венчурных фондов, инвесторов и акселераторов, образовательных проектов, а фондовые рынки недостаточно развиты.

Различие культур

Инвестиционные клубы, бизнес-ангелы и представители крупных фондов неожиданно для русского менталитета готовы делиться своей экспертизой.

Давайте снова вернемся к Кремниевой долине и рассмотрим очень упрощенную модель ее экосистемы, которая и есть основой для культуры лидерства в США. На образовательных платформах студентов обучают практическим основам бизнеса, развивают лидерские способности. Акселераторы и инкубаторы менторят молодые проекты, венчурные фонды и Angel инвесторы отбирают и инвестируют, сервис-провайдеры (юристы и рекрутеры) помогают бизнесу развиваться правильно и динамично.

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В Украине пока только формируется такая схема. Появляются образовательные онлайн-платформы с бизнес уклоном, инкубаторы и акселераторы, венчуры и angel инвесторы, заинтересованные в инновационных стартапах. Но как заставить всех этих игроков объединиться и стать частью одной идеи? На такой вопрос я могу ответить — нужно время, чтобы в Украине сформировалась культура лидерства, объединенная общей миссией — заходить на рынок с уникальным инновационным продуктом. Считаю, важным шагом для формирования этой культуры является менторство, или интеллектуальное волонтерство.

Формируя культуру лидерства, Украина может ориентироваться не только на экосистему Кремниевой долины, но и на лучшие практики ведения бизнеса в ЕС. Считаю, что основные приоритеты для Украины сейчас — преодолеть невовлеченность в целом, перенять у американских и европейских компаний менторинг, мотив достижения в построении коммуникации с командой и открыть дорогу в большой бизнес молодому поколению.

Источник фото: Depositphotos

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