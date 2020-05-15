Как карантин напомнил, что является ценным, а что Украина постепенно теряет

Карантин в определенной степени вернул нас к истокам, вернул понимание значимости базовых ценностей. Сейчас работа врача важнее, чем работа тренера или коуча, а слесарь стал влиятельнее нардепа.

Общество словно вспомнило о существовании базовых уровней пирамиды Маслоу. Об этом в своей колонке для Европейской Бизнес Ассоциации пишет Олег Никаноров, директор Региональной газовой компании.

Цивилизованное общество отличается от нецивилизованного прежде всего наличием инфраструктуры, обеспечивающей базовые потребности. Украине эта инфраструктура досталась в наследство от Советского Союза, и за 30 лет ее эксплуатации, без особых вложений в восстановление, она пришла в аварийное состояние.

В период карантина и изоляции ожидаемо изменилась оценка труда поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Они вдруг стали операторами критической инфраструктуры. Ведь от работы сетей зависит комфорт пребывания на карантине и в самоизоляции миллионов семей.

Когда мы говорим об экстренных службах, то часто вспоминаем о 101, 102, 103. 104 — это также экстренная служба. 104 — это газ в домах, без которого сложно себе представить комфортную жизнь. И безопасная доставка этого ресурса требует профессионализма.

За время карантина ни один оператор газораспределительных сетей не прекратил работу аварийных газовых служб. Сейчас в компаниях, работающих под брендом РГК, около 10 000 работников каждый день выходят на дежурство. Фактически, они работают вместе с медиками и пожарными.

Еще 12 000 сотрудников газораспределительных компаний работают удаленно. Они обеспечивают ежедневный клиентский сервис. Благодаря их труду клиенты могут воспользоваться любым онлайн сервисом операторов распределения газа. Поэтому здесь нет никаких форс-мажоров и срывов.

Согласно исследованию USAID, в нашей стране стабильное газоснабжение занимает первое место по качеству среди прочих коммунальных услуг. И это очевидный результат работы 50-тысячного коллектива, работающего в газораспределении.

Нынешняя эпидемия проявила проблемы рынка, которые оставались без решения годами. Первая из них тянется с 2015 года. Тогда правительство решило поиграть с потребителями в популизм и утвердило заниженные нормы потребления газа. Как результат, домохозяйства без счетчиков оплачивают только половину фактически потребленного газа.

К сожалению, правительство не платит по счетам собственного популизма. Но хуже всего то, что потребители лишены рациональных стимулов для установления индивидуальных счетчиков газа. И таких домохозяйств в Украине насчитывается более одного миллиона.

Вторая проблема — неоконченная реформа 2016 года. Тогда правительство и НКРЕКУ планировали перейти к учету потребленного газа в киловатт-часах. В таком случае человек платит за фактическое качество газа, а не за его объемы. Качество газа станет конкурентным преимуществом на открытом рынке бытовых потребителей.

К сожалению, эта реформа так и не была завершена. Но я считаю, что в Украине потребители должны платить за качество газа, которое измеряется в киловатт-часах, как и во всех европейских государствах.

Например, в апреле стоимость одного киловатт-часа газа составила 35 копеек. Сейчас это самый дешевый энергоресурс на рынке! Это даже дешевле "льготной" цены на электроэнергию, которой пользуются те, у кого есть электрическое отопление.

Переход к исчислению любой энергии, в том числе газа, в энергетических единицах — это также шаг навстречу потребителю. Клиент будет иметь прозрачную информацию о стоимости энергии из различных источников, и сможет принимать обоснованные решения относительно приобретения ресурса для своих нужд.

Что касается стоимости доставки, то распределение газа также дешевле, чем других энергоресурсов. Приведу несколько цифр. Доставка киловатт-часа энергии из газа обходится потребителю в 7 копеек. При этом средневзвешенное распределение киловатт-часа электроэнергии стоит около 75 копеек. И это в условиях, когда износ газовых и электрических сетей одинаков.

Результат таких перекосов в регулировании работы операторов критической инфраструктуры — нехватка инвестиций в сети. В случае с газовыми сетями дефицит инвестиций колоссальный. Сейчас тарифная политика не создает никаких экономических стимулов для привлечения финансирования, поэтому вложения в сети минимальны.

Вот почему переход к стимулирующему тарифообразованию в газораспределении является третьей важной проблемой. Нынешние тарифы на доставку газа не покрывают даже себестоимости этой услуги.

И сохранение существующих регуляторных перекосов по отношению к операторам критической инфраструктуры влечет стремительную деградацию газовых сетей по всей стране — а это путь к все более частым вынужденным аварийным отключениям.