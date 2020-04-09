Как получить больше пользы от скоростных дорог Укравтодора?

Вначале 2020 года Укравтодор презентовал видение развития сети скоростных дорог. Разрабатываются детальные планы для западного, центрального, северного, восточного и южного субрегионов. Разбираем концепт скоростных дорог с точки зрения комплексного развития инфраструктуры.

Скорость ≠ Доступность

От того хорошая или плохая дорога ведет к городу N, зависит его возможность жить и развиваться. Выбирая между утомительной поездкой по ухабам и быстрым телефонным звонком мы не только лишаем любимую бабушку своего визита, но и не инвестируем в развитие связей между регионами — личных, социальных, культурных и экономических.

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Автомобильная дорога — это инструмент, часть транспортного предложения или, если совсем обобщать, — это наша национальная транспортная доступность. Доступность, в свою очередь, это возможности.

Сама по себе высокая скорость — это спорный и опасный фактор, который в более чем половине случаев приводит к ужасным ДТП. Однако, если подойти к работе с этим фактором основательно, то именно скорость становится основой транспортной доступности. Когда на одних дорогах максимальная скорость движения — 30 км/ч, а на других — 130, мы не решаем проблему с доступностью. В то же время, когда все дороги позволяют равномерно двигаться в границах 50-110 км/ч, мы получаем более гармоничную транспортную систему.

Дороги как подспорье в национальной безопасности

В современном мире, на фоне пандемии, которая загнала нас всех онлайн, ценность физических связей, позволяющих быстро перемещаться в пространстве только укрепилась.

Нашей стране досталась довольно логичная и плотная сеть, которая связывала города и целые регионы. Сейчас, однако, некоторые ее участки превратились скорее в направления, что закономерно уменьшило связность наших городов.

Пару лет назад коллеги из Всемирного банка, проанализировав данные оператора мобильной связи Киевстар и применив соответствующие коэффициенты, установили величину транспортного спроса между крупными городами Украины. Это исследование легло в основу Стратегии приоритизации инвестиций в дорожную отрасль нашей страны.

На этой карте с данными 2017 года не нужно отдельно прорисовывать административную границу с оккупированным Крымом или ОРДЛО — результат войны отображен в перемещениях людей.

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Когда плохое качество дороги делает невозможным общение между соседними регионами — это уже вопрос не только экономической, но и национальной безопасности. С этой точки зрения в оборонной политике Укравтодор становится не менее важным, чем, скажем, Укроборонпром.

Ремонтируя дороги, увеличивая их скорость (обязательно при соблюдении условий безопасности!), развивая вспомогательную инфраструктуру между городами Украины, мы словно "сшиваем" страну воедино. Наша экономика от этого получает новые возможности и множество других выгод. И также верно обратное утверждение — все, что препятствует этому процессу создает всем нам большие сложности, не говоря о потерянной выгоде.

Во время пандемии особенно актуальным является другой вопрос из этого же порядка — это доступность медицинских учреждений, способных оказать помощь.

Ремонтируя, реконструируя или строя новую дорогу — мы не только и не столько просто создаем или восстанавливаем инженерный объект, сколько создаем или восстанавливаем транспортную доступность, т.е. возможности: работать, видеться с семьей и завязывать новые отношения, посещать интересные места нашей страны и отдыхать. Это обеспечивает возможности вовремя получить медицинскую помощь и сохранить самое дорогое — время.

Выводы

Чтобы экономика и население Украины получили максимум пользы от внедрения сети скоростных дорог, должны быть выполнены следующие условия:

➡️ скоростные дороги должны строиться в соответствии с существующим спросом. Сравнивая карту проекта мирового банка и Укравтодора, мы в целом видим, что перемещений больше там, где дорога уже есть. По факту — хайвей сам формирует спрос, и пока будут города и растущее в них населения — эта идея будет экономически обоснованной.

➡️ безопасность. Как было уже сказано выше, сама по себе скорость — это фактор риска, поэтому при проектировании и строительстве скоростных шоссе прежде всего подрядчики должны придерживаться высоких стандартов безопасности. Отбойники, разделительные линии, отсутствие разворотов через встречку. Об этом заявлял Александр Кубраков, руководитель Укравтодора, но кроме его намерений — должны на деле внедряться соответствующие стандарты в обещанных типовых договорах Укравтодора.

➡️ каждая скоростная дорога — это лифт, но и до него люди должны нормально добираться. Именно поэтому ремонт дорог местного или территориального значения не должен выпадать из фокуса государственного значения. Мне понятна логика Укравтодора — сначала вылечить дороги категории М, Н и Р (международная, национальная и региональная соответственно), — а потом уже браться за территориальные и местные. И только, когда дорожная сеть будет обновлена хотя бы на процентов 70, мы сможем говорить о реальной доступности, которая напрямую повлияет на рост ВВП страны.

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Представьте себе: следующие выходные можно провести с семьей на пляже моря в Одессе, потратив на дорогу всего 4 часа, на неделе встретиться с клиентом за деловым обедом в Днепре, вернувшись домой к ужину, отправиться послушать интересную лекцию и выпить ароматный кофе во Львов и еще засветло успеть вернуться в офис.

Конечно же, когда закончится карантин.