Какие ошибки тормозят продвижение по карьерной лестнице и как их устранить

Разбираем фундаментальные психологические ошибки, которые мешают менеджерам быстрее построить карьеру мечты.

Карьерный рост – это важный показатель в современном мире. В бизнесе даже существует такая теория, что наиболее оптимальный срок для пребывания на одной должности максимум 5 лет.

Почему именно такая цифра? Исследования говорят, что через 3-4 года работы на одной позиции человек перестает развиваться. Чтобы повышать квалификацию, специалисту нужно переходить на следующую ступеньку карьерного развития.

Часто речь идет не о смене самой компании, ведь в ней можно проработать и 20 лет, меняя направления деятельности (то есть расти не только вертикально, но и горизонтально).

Но какие люди, как правило, быстро растут? Это амбициозные смелые сотрудники, которые не боятся пробовать новое, создавать и принимать новые вызовы и постоянно учатся.

Потому что каждый новый виток в карьере (вертикальный или горизонтальный) – это задачи, с которыми человек раньше не сталкивался. А для того, чтобы быть на незнакомой позиции эффективным, нужно постоянно себя тренировать, учить, развивать (не только профессионально, но и как личность). Но часто люди совершают несколько фундаментальных психологических ошибок в своем пути по карьерной лестнице. Давайте разберем их вместе.

Старое мышление

Я хочу начать с такой метафоры: в нашем шкафу есть много костюмов, но чтобы идти дальше и расти, нам нужно научиться отказываться от старых вещей и надевать "новые костюмы".

Одна из самых популярных ошибок — это не поменять “костюм” – мышление. Человека могут назначить на новую должность, но мышление у него останется прежним. Что я имею в виду? Мышление – это то, как мы понимаем мир вокруг нас, как смотрим на ситуацию, как мы размышляем и принимаем решения. А также это поведенческие привычки, установки и убеждения, культура речи. И случается так, что часто внешние изменения происходят, а вот внутренние – нет.

Поэтому нужно помнить, что повышение – это идеальное время, когда, условно, стоит выбросить старые вещи и приобрести новые (изменить свое мышление). Иначе вы останетесь прежним. Особенно это опасно, когда с сотрудником уже работают его знакомые. Если он не вырастет в их глазах, то они будут и воспринимать его тем, кем он был раньше, и ничего хорошего из этого не выйдет.

Внутренние шумы

Продолжим нашу историю с метафорами. Внутри каждого из нас есть небольшой человечек, который отвечает за наши страхи и сомнения. В психологии и коучинге этого “человечка” мы называем нашим внутренним шумом. Именно он часто шепчет нам: ты еще не готов, ты еще не все выучил, ты еще слишком молодой или уже слишком старый, вот другие – они более образованные, умные и т.д. Такой внутренний шум отвечает за наши сомнения, страхи и мешает нам верить в свои силы.

Если человек не будет работать со своим “человечком” и продолжит его слушать, то карьерный рост ему точно не светит. Нужно сказать себе: да, я еще не все знаю, но я хочу научиться. Только благодаря своему желанию и работе над внутренними шумами можно преодолеть эту психологическую проблему и обеспечить себе качественный карьерный рост.

Часто как коуч и психолог я слышу: “вот сначала узнаю все, подготовлюсь и потом соглашусь на повышение”. Это тоже внутренний шум. Если проанализировать всех выдающихся бизнесменов (или полководцев), то увидим, что в основном они проходили обучение в процессе бизнеса (или войны), так сказать, “полевое обучение”. Никогда нельзя быть ко всему готовым на 100%, нужно уметь быстро реагировать и быстро учиться. Вот этот навык точно незаменим для карьерного роста.

Отсутствие мотивации

Люди часто хотят повышения, но не понимают до конца, зачем оно нужно. Зарплата – это не долгоиграющая мотивация. Ведь человек очень быстро привыкает к большей сумме. Чтобы продолжать работать со 100%-ной вовлеченностью, он должен отвечать себе на вопрос: зачем ему дополнительная эмоциональная и психологическая нагрузка? Что он хочет и ожидает от этой должности? Получить новый опыт, навыки, новый круг знакомств? И если ответ – только финансовые бонусы, то специалист будет быстро эмоционально и профессионально выгорать.

Иногда для повышения человеку ставят новые условия, такие как переезд в другой город или страну, приобретение новых сложных навыков (например, выучить новый язык) или новый график работы. Это все заставляет человека выйти из зоны комфорта. Но не все готовы это сделать.

Когда у специалиста уже настроена культура и есть привычный график жизни, то делать большие изменения очень сложно. Одно дело переехать в более крупный город, а если, наоборот, в маленький провинциальный, то это станет не только профессиональным, но и личностным вызовом. При отсутствии сильной внутренней мотивации человек очень быстро сорвется и, что хуже, может даже начать деградировать.

Чтобы ваш карьерный рост был эффективным и принес вам и компании пользу: