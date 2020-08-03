Отпуск или денежная компенсация: как совместить приятное с полезным

Карантин перевернул привычную офисную жизнь с ног на голову. В вынужденный отпуск отправились около 90% офисных сотрудников, кроме тех отделов, без которых функционирование офиса невозможно. При этом одни остались работать удаленно и получать зарплату, а другие ушли в отпуск за свой счет. После смягчения карантина офисная жизнь стала потихоньку возвращаться в прежнее русло. Но наступила горячая пора отпусков, а с ней возникло много спорных моментов.

С одной стороны, сотрудникам нужно оставаться в офисе, чтобы зарабатывать на жизнь — уже просидели без дела (а некоторые — без зарплат) всю весну. К тому же бизнес не может себе позволить еще пару месяцев простоя. С другой стороны, лето — это единственная возможность в наших климатических условиях отдохнуть и поплавать в море. Да и работа в такую жару малопродуктивна.

Как быть с запланированным отпуском, если уже был "добровольно-принудительный"? Можно ли получить денежную компенсацию вместо отдыха? Можно ли отдохнуть меньше и получить часть надбавки, выйдя на работу раньше. И вообще — можно ли брать отпуск в новых условиях? Попробую ответить на эти вопросы.

1. Первое, что должен знать каждый — право на оплачиваемый ежегодный отпуск, гарантированное Конституцией, никто отнять у вас не может. Никакой форс-мажор, локдаун, недовольный работодатель и прочее.

Право на отпуск имеют все, кто находится в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от вида деятельности и отраслевой принадлежности, а также граждане, работающие по трудовому договору у физлица (часть 1 статьи 2 закона № 504). Право на отпуск не имеют только физлица, которые выполняют работы на основании заключенного гражданско-правового договора и не находятся в трудовых отношениях с предприятием или предпринимателем.

Если вы трудоустроены, вы имеете право на:

• основной отпуск;

• дополнительный отпуск (за особый характер труда, вредные и тяжелые условия труда).

Важно: продолжительность ежегодного основного отпуска должна составить не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год. В первый год сотрудник имеет право на отпуск полной продолжительности только через 6 месяцев беспрерывной работы, кроме инвалидов, несовершеннолетних и тех, кто находится в отпуске по беременности и родам.

2. В каких случаях можно получить денежную компенсацию?

По 24 статье закона об отпусках работник может по собственному желанию просить у руководства заменить часть ежегодного отпуска денежной компенсацией. При этом продолжительность фактически предоставленного работнику ежегодного и дополнительных отпусков не должна быть меньше 24 календарных дней. Нельзя заменить деньгами весь отпуск, но можно сделать это частично. Минимум 24 дня в году сотрудник должен отдыхать, а все остальное время может компенсировать себе денежными выплатами.

Вы можете получить денежную компенсацию в таких случаях:

• если вы по какой-то причине не воспользовались своим правом на ежегодный отпуск за несколько предыдущих лет. Но здесь есть одно условие — за все эти годы вы использовали по 24 дня отпуска (ежегодного или дополнительного). Другими словами, чтобы получить компенсацию, вам сначала нужно использовать свои дополнительные отпуска, а уже после того, как совокупная продолжительность использованных отпусков достигнет 24 календарных дней, можно говорить о компенсации за неиспользованную часть ежегодного отпуска;

• если вы увольняетесь и у вас есть неиспользованные отпуска за прошлые годы или текущий год, но вы не хотите их брать, предприятие должно выплатить вам денежную компенсацию за все дни этих отпусков. Для начисления отпускных учитывается ваш средний заработок за последние 12 календарных месяцев;

• накапливать, а потом получать компенсацию при увольнении можно за ежегодные отпуска или дополнительный социальный отпуск на детей (согласно статье 19 закона). К таким отпускам относятся:

- ежегодный основной отпуск;

- ежегодный дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда;

- ежегодный дополнительный отпуск за особый характер труда;

- другие ежегодные дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством;

- дополнительный социальный отпуск работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка — инвалида с детства подгруппы А группы I.

3. В каких случаях компенсацию получить нельзя?

• если у вас есть неиспользованные ежегодные основные отпуска продолжительностью 24 календарных дня каждый. Казалось бы, странное требование, но оно связано с тем, что отпуск предоставляется работнику в первую очередь для отдыха и укрепления здоровья. Переутомление на производстве никому не нужно, поэтому закон и запрещает работодателю компенсировать деньгами не предоставленный отдых.

• если вам еще нет 18 лет, замена всех видов отпусков денежной компенсацией не допускается.

В конце хочу добавить, что ситуация с отпусками и денежной компенсацией ежегодно меняется. Поэтому нужно следить за изменениями в законодательстве. Так, например, недавно на обсуждение в профсоюзы поступил доработанный проект закона "О труде", по которому предлагается предоставлять ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам продолжительностью не менее 28 календарных дней за каждый отработанный рабочий год.

Если иное не определено трудовым договором или коллективным договором, одна из частей ежегодного оплачиваемого отпуска, который должен быть предоставлен в течение рабочего года, должна состоять минимум из 14 непрерывных календарных дней. Работодатели будут обязаны оплатить работнику пеню в размере 0,05 процента суммы долга за каждый день задержки заработной платы.