Отсутствие механизма принудительной госпитализации мешает эффективно бороться с COVID-19

25 марта 2020 года правительством принято постановление в отношении усиления ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения в Украине COVID-19.

Эти меры носят скорее вынужденный характер, в связи с быстрым ростом числа заболевших, карантин в Украине пока продлен до 24 апреля 2020 года. Без экстренного реагирования МОЗ в отношении обязательного медицинского обследования граждан, имеющих симптомы COVID-19, либо лиц, которые контактировали с больными, у которых уже диагностирован COVID-19 и их обязательной госпитализации в случае подозрений на заболевание, невозможно будет остановить рост инфицирования населения.

Если сравнивать темпы распространения COVID-19 в Германии, Италии, Испании, Великобритании, Китае, где число заболевших по статистике за сутки иногда превышает 3500 человек, то есть вероятность заражения более 50%, а в некоторых странах более 70% населения.

Для Украины это означает, что если заболеет до 70 % населения, и умрет из заболевших всего 1%, то Украина может потерять около 300 000 человек. В связи с этим введен режим чрезвычайной ситуации в стране.

По состоянию на сегодня МОЗ только разрабатывается порядок обязательной госпитализации лиц с подозрением на инфицирование COVID-19, который должен быть вскоре утвержден. По мнению специалистов, единственным эффективным способом профилактической работы в борьбе с распространением COVID-19, есть изоляция больных и как крайняя вынужденная мера принудительная изоляция лиц с подозрением на инфицирование COVID-19 в виде госпитализации и прохождения обязательного медицинского обследования.

Одним из позитивных примеров, который ранее как вынужденный принудительный подход уже был внедрен на законодательном уровне — обязанность граждан Украины, в предусмотренных законодательством случаях, проходить профилактический медицинский осмотр и делать прививки. Данный подход себя оправдывает и фактически предотвращает возможные эпидемии среди населения в условиях, в том числе, значительной численности перемещения наших граждан, которые вынужденно покидают территорию государства, чтобы выжить в нелегких экономических условиях. Также Украина имеет пример стабилизации эпидемической ситуации в отношении больных туберкулезом.

Ранее был принят ЗУ "О борьбе с заболеванием на туберкулез", в соответствии с которым больные определенными формами туберкулеза подлежат обязательной госпитализации в противотуберкулезные медучреждения и обязаны пройти соответствующее лечение по решению суда, в случае если больные не выявляют согласия на добровольное лечение, нарушают противоэпидемический режим, что несет угрозу заражения туберкулезом других лиц, с целью предотвращения распространения туберкулеза. Заявление о помещении на принудительное лечение лица больного на заразную форму туберкулеза, вносит представитель противотуберкулезного медицинского заведения, в течение 24 часов с момента выявления нарушения больным противоэпидемического режима.

В данном случае способ и механизм реализации обязательной госпитализации в случае больных и лиц с подозрениями на COVID-19 разрабатывается МОЗ в экстренном порядке. Приказом МОЗ от 25.02.2020 року COVID-19 включен в перечень особо опасных инфекционных заболеваний.

Приказом МОЗ Украины от 28.03.2020 № 722 "О организации предоставления медицинской помощи больным на коронавирусную болезнь (COVID-19)" признано таким, что утратил силу приказ МОЗ Украины от 13.03.2020 года №663 "Об оптимизации мер в отношении предотвращения занесения и распространения на территории Украины случаев COVID-19". Именно этот приказ регламентирует стандарты предоставления медицинской помощи при COVID-19.

На законодательном уровне на сегодня, постановлением КМУ от 02.04.2020 года, которое действует с 06.04.2020 года, расширено комплекс ограничительных карантинных мероприятий, введенных в связи с пандемией коронавируса в период с 6 по 24 апреля 2020 года.

Внедрение и соблюдение субъектами хозяйствования, учреждениями охраны здоровья и населением противоэпидемических мероприятий, обсервации и карантина регламентируются также кодексом Гражданской защиты Украины и ЗУ "О защите населения от инфекционных болезней".

Если подытожить меры, принятые Украиной в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, на сегодняшний день законодатель ограничился нововведениями лишь в части административной и уголовной ответственности лиц, нарушающих правила карантина при коронавирусе и за самовольное лишение мест обсервации (карантина) лицом, которое может быть инфицировано коронавирусной болезнью.

Постановлением КМУ от 25.03.2020 года №245, предусматривающим обязательную госпитализацию, назначения карантина (самоизоляции) больным на COVID-19 либо тем, кто имеет симптомы COVID-19, если такие лица отказываются от госпитализации либо карантина в добровольном порядке, на МОЗ лишь возложена обязанность разработать и утвердить порядок обязательной госпитализации в этом случае.

Таким образом, меры, направленные правительством на принудительную госпитализацию лиц с подозрением на COVID-19 и их обязательное медицинское обследование, а также изоляцию, учитывая количество инфицированных граждан в других странах и количество летальных исходов, в целом должны были оправдать себя и максимально предотвратить негативные последствия для граждан Украины, но в настоящее время такой нормативно-правой акт отсутствует. Соответственно отсутствие механизма обязательной госпитализации, повышает риск стремительного распространения инфекции лицами, которые отказываются от госпитализации при подозрении на COVID-19 или нарушают правила карантина.