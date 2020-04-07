Штраф за нарушение карантина можно легко "отбить" в суде

Законом Украины №530-ІХ были, в частности, внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях (Кодекс), которым в него внесена статься 44-3 "Нарушение правил в отношении карантина людей".

Данная статья предусматривает, что нарушение правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических правил и норм, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", иных актов законодательства, а также решение органов местного самоуправления по вопросам борьбы с инфекционными болезнями, влечет за собой наложение штрафа на граждан — от 17 до 34 тысяч грн, а на служебных лиц — от 34 до 170 тысяч грн.

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Сама данная норма уже навевает многим страх своими санкциями и отбивает какое-либо желание нарушать карантинные нормы, но здесь вспоминается высказывание великого русского классика Салтыкова — Щедрина, который говаривал, что в России жестокость законов компенсируется необязательностью их исполнения. В нашем случае, похоже, данное высказывание справедливо как никогда. И если полиция, которой и поручили составлять такие протоколы, их довольно активно штампует, то это еще не означает того, что суды, которым и поручено рассматривать данные протоколы, спешат наказывать граждан и служебных лиц.

Имеющаяся уже на сайте реестра судебных решений практика рассмотрения судами протоколов по статье 44-3 Кодекса, позволяет нам систематизировать ряд ошибок, которые допускают полицейские при составлении протокола, и которые позволяют нам избежать ответственности по данной статье, пользуясь данными ошибками.

Что такое карантин?

Самое первое, на что обращает внимание любой юрист, рассматривая протокол об административном правонарушении, — какую норму законодательства нарушает лицо, привлекаемое к административной ответственности? Дело в том, что сама конструкция статьи 44-3 Кодекса является бланкетной, то есть отсылочной, в ней непосредственно не содержится правил поведения, которые должно нарушить лицо, чтобы быть привлеченным к ответственности. А это значит, что такие нормы, предусмотрены иными актами законодательства.

Самая первая ошибка полицейских, составляющих протокол об административном правонарушении, состоит в том, что они не указывают конкретной нормы законодательства, которую в каждом конкретном случае нарушает лицо, привлекаемое к административной ответственности, ограничившись тем, что указывают нарушение статьи 44-3 Кодекса, что непосредственно нарушает статью 256 Кодекса, которая предусматривает обязательное указание норм законодательства, нарушаемых лицом.

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В статье 44-3 Кодекса идет речь о правилах карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических правилах и нормах, предусмотренных Законом Украины "О защите населения от инфекционных болезней", иных актов законодательства, а также решение органов местного самоуправления. В настоящее время действует, например, постановление Кабинета министров Украины №211 от 11.03.2020 года, которым и введены карантинные нормы, и которое непосредственно содержит определенные запреты, например, запрет на работу ресторанов, кафе и заведений общественного питания.

Полицейский, составляя протокол на лицо, которое, к примеру, осуществляет в период карантина работу заведения общепита, должен ссылаться в протоколе на конкретную норму указанного Постановления КМУ, а не только на ст.44-3 Кодекса. Таким образом, протокол об административных правонарушениях должен, кроме ссылки на статью 44-3 Кодекса, содержать ссылку на иные законодательные нормы или решения местного самоуправления, которые нарушает своим поведением лицо. Если такой ссылки нет, протокол является составленным неправильно и подлежит возврату лицу, его составившему, без рассмотрения. Именно так определил, например, Броварской горрайонный суд Киевской области в своем Постановлении от 20.03.2020 года, дело №361\1889\20 (производство №3\361\1084\20).

Следовательно, получив протокол об административном правонарушении, мы должны удостовериться, что там есть ссылка на конкретный пункт нормативного акта, который мы своим поведением нарушаем. Если такой ссылки нет, обязательно указываем на это судье, который в таком случае не признает нас виновными, а направит протокол обратно в орган Национальной полиции, который его составил, что, учитывая срок рассмотрения дела, практически означает прекращение дела.

Не отражение в протоколе сути нарушения

Другой самой распространенной ошибкой полицейских, составляющих протокол, является не отражение в протоколе об административном правонарушении сути совершенного нарушения. Статья 256 Кодекса четко предусматривает, что в протоколе должна быть четко выписана суть правонарушения, которое допустило лицо, привлекаемое к административной ответственности.

Причем, обстоятельства такого нарушения должны быть четко указаны и установлены, о чем должно быть указано в протоколе. Суть правонарушения — это дата, место и время, а также обстоятельства совершения правонарушения. Скажем, вопреки п.3 ПКМУ №211, субъект хозяйствования ФОП Сидоренко И.И., не прекратил осуществление торговли в своем магазине "Х", расположенного по адресу: г. Киев, ул. Б.Хмельницкого, 2, в частности, осуществил продажу табачных изделий (2 пачки сигарет "Друг") гражданину Иванову 21 марта 2020 года в 13:30.

Указание в протоколе общих фраз, без детального описания конкретных действий лица, которые нарушают нормы конкретного правового акта, будет свидетельствовать о том, что данный протокол не соответствует нормам статьи 256 Кодекса, следовательно, подлежит возврату органу, его составившему.

Составление протокола в отношении лица, не являющегося субъектом правонарушения

Одним из наиболее частых нарушений законодательства полицейскими, составляющими протокол, является составление его в отношении лица, которое в соответствии с законодательством не может отвечать за данное нарушение. То же ПКМУ №211 содержит указание на субъекты хозяйствования, то есть конкретные юридические лица или физических лиц-предпринимателей. Следовательно, ответственными за нарушения норм карантина в данном случае будут не любые лица (скажем — продавцы или официанты), а только служебные лица, наделенные полномочиями осуществлять административно-хозяйственные и организационно-распорядительные функции либо физическое лицо — предприниматель.

Таким образом, полицейский, составляя протокол на конкретного нарушителя, обязан удостовериться, что данное лицо обладает соответствующими полномочиями. Для этого ему хотя бы необходимо потребовать внутренние документы юридического лица (должностную инструкцию, приказ о назначении директором и т.п.), прежде чем составлять протокол. Привлечение к ответственности лица, не являющегося субъектом правонарушения, не допускается и влечет закрытие производства в отношении лица. Об этом, в частности, свидетельствуют Постановления Заречного районного суда города Сумы от 24 марта 2020 года (дело №3\1712\20, производство №3\591\674\20), дело №591\1740\20, производство №3\591\688\20, дело №591\1711\20, производство №3\591\673\20.

Учитывая сложившуюся практику, лицо, привлекаемое к ответственности, может совершить правовую диверсию с целью развалить дело. Достаточно указать полицейскому, составляющему протокол, на неполномочное лицо, чтобы в суде с легкостью развалить все дело, предоставив доказательства того, что привлеченное к ответственности лицо (например, продавец) не подлежит ответственности, так как таким лицом является, например, руководитель предприятия.

Отсутствие доказательств совершения правонарушения

И уж что точно не беспокоит наших доблестных полицейских при составлении протокола об административном правонарушении, так это наличие доказательств таких нарушений. Как показывает судебная практика, в протоколе в лучшем случае указывается суть правонарушения, но отсутствуют пояснения лица, привлекаемого к ответственности, а также какие-либо доказательства такого нарушения.

Как известно, доказательства — это фактические данные, с помощью которых суд принимает решение о наличии или отсутствии правонарушения. Каждое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана с помощью допустимых и достоверных доказательств. Виновность лица не может основываться на предположении. Любые сомнения в виновности лица трактуются в его пользу. Эти очевидные нормы, которые содержаться как в процессуальных кодексах Украины, так и в нормах Европейской конвенции по правам человека, вовсе не очевидны для наших полицейских.

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Тем не менее, судебная система исходит из того, что без доказательств невозможно привлечь лицо к любой ответственности. Доказательствами в данной ситуации могут быть пояснения лица, привлекаемого к ответственности, показания потерпевшего, свидетеля, письменные и вещественные доказательства. Чаще всего, в протоколе отсутствуют любые ссылки на доказательства, а такие доказательства отсутствуют в административных материалах, которые рассматриваются судом. В таком случае только признание лицом своей виновности может повлечь привлечение его к ответственности. Если же данное лицо будет свою вину отрицать, а иных доказательств, кроме указания в протоколе на нарушение, не будет, суд обязан закрыть дело. Об этом свидетельствует Постановление Славянского горрайонного суда Донецкой области от 20 марта 2020 года, №3\243\1301\2020, производство №243\2662\20.

Таким образом, отсутствие в материалах дела доказательств нарушения лицом конкретных норм, а в протоколе — указаний на такие доказательства, является основанием для признания лица невиновным и закрытие дела. При составлении протокола лицо, привлекаемое к ответственности, должно обязательно записать в протоколе о своем несогласии с обстоятельствами, которые указаны в протоколе, а также указать на наличие доказательств невиновности (например, наличие свидетелей, видеозаписи и пр.). При рассмотрении дела в суде можно пригласить таких свидетелей, которые подтвердят версию лица, предоставить суду видеозапись и прочие доказательства отсутствия нарушения. Суд не имеет права не принять во внимание данные доказательства или же должен указать причины, по которым они не принимаются. В любом случае одного протокола недостаточно для признания вины.

Итак, подводя итоги нашему исследованию, можно четко сказать, что огромные санкции статьи 44-3 Кодекса вовсе не означают возможность их реального взыскания с лица, если только само лицо не признает себя виновным. Напротив, привлечение лица к ответственности по данной статье при наличии у него ума и минимального знания законодательства, практически невозможно.