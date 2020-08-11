Волна роста на рынке завершена: что мешает восстановлению экономики США

Согласно статистическим данным, в апреле экономика США потеряла 20,5 млн рабочих мест в несельскохозяйственном секторе. Уже в мае экономика создала 2,5 млн рабочих мест, далее в июне создала 4,8 млн рабочих мест.

Но в июле рост динамики восстановления показал сбой, и экономика прибавила только 1,7 млн рабочих мест. В этом вроде бы нет ничего плохого, ведь количество рабочих мест было в плюсе. Однако в этом есть один очень важный момент — такая динамика говорит о том, что "V"-образное восстановление экономики, которого ждали оптимисты, забуксовало.

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Выходит, что экономика США на конец июля все еще имела на 13 млн рабочих мест меньше, чем в марте, и восстановление не только не ускорилось, но и забуксовало. Для финансового рынка это, естественно, плохо.

Но и это еще не все. С июля демократы и республиканцы в Конгрессе США активно обсуждали новую программу помощи экономике в сумме от 1 до 3 трлн долларов, и рынок ждал этой программы до недавнего времени.

Но Дональд Трамп в конце прошлой недели, не дождавшись достижения консенсуса двумя партиями, решил с помощью своих указов вручную продлить действие прошлой программы в части дополнительных выплат по пособиям по безработице в размере 400 долларов.

Эта мера поможет безработным США, но помимо хорошего, она затруднит переговорный процесс между демократами и республиканцами в Конгрессе и может привести к тому, что Конгресс не сможет договориться в ближайшее время по вопросу новых мер поддержки экономики.

Для экономики США и финансовых рынков действия Трампа могут стоить очень дорого, поскольку из-за этого в ближайшее время рынок не получит новую порцию денег. В то же время, продление программы по пособиям по безработице не может в своем объеме сравниться с общей программой помощи. Ведь цена вопроса здесь отличается в разы.

Продление программы по дополнительным выплатам пособий по безработице — это всего-навсего 6-8 млрд долларов в неделю, что к концу года даст сумму лишь немного превышающую 100 млрд долларов. Этот объем не может сравниться с полноценной программой помощи в размере в триллион долларов и более.

Теперь из-за Трампа рынок может не увидеть новых денег на триллион. А отсутствие новых вливаний денег в экономику США может полностью поменять настроения инвесторов на финансовом рынке.

Отсутствие новых денег и затормозившееся восстановление экономики США в скором времени может передать инициативу медведям на финансовом рынке США и привести к коррекции рынка вниз.