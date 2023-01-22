Арістов: Якщо злив контрактів на послуги харчування ЗСУ був спрямований на дестабілізацію оборонного сектору, то мета - досягнута

Народний депутат від "Слуги народу", заступник голови оборонного комітету Верховної Ради Юрій Аристов прокоментував скандал із закупівлями Міноборони послуг харчування для ЗСУ.

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Він зазначив, що оприлюднення закритих контрактів між оборонним відомством та компаніями-постачальниками дестабілізувало ситуацію, що могло бути метою ініціаторів зливу даних. Також депутат не виключив і спроби зведення бізнес-рахунків конкурентів, які не отримали в цьому році держпідряди МОУ.

"Під час воєнного стану всі органи повинні робити виноску про те, в який час це відбувається. І багато речей, документів стають таємними. Оскільки ворогові може бути корисний будь-який внутрішній конфлікт у країні, він грає їм на користь. А ця інформація [публікація контрактів із забезпечення харчуванням військових] викликала у суспільстві такий великий резонанс... І якщо це було спрямовано на дестабілізацію, то в принципі мета – досягнута", - сказав він.

Нардеп заявив, що публікація не тільки може бути спрямована на викриття проблеми, а й грати на руку конкуруючим фірмам, які бажають постачати продукти харчування до армії.

"Це і зведення рахунків, це можуть бути ті, хто програв у цих тендерах. Загалом, все це робиться більш цивілізовано. Але вже як є. Розбиратимемося", - сказав він у коментарі.

Нагадаємо, раніше видання "Дзеркало тижня" опублікувало матеріал, де оприлюднено закриті контракти Міноборони з постачальниками послуг харчування ЗСУ. У матеріалі проведено порівняння контрактних цін із роздрібними, які виявилися нижчими.

У МОУ заявили, що дані в публікації мають ознаки маніпуляції і вводять в оману. Міноборони звернулося до СБУ із запитом розслідувати розповсюдження недостовірної інформації.

На сьогоднішній день усі оборонні закупівлі засекречені, щоб мінімізувати ризик інформування ворога про деталі, які можуть бути використані проти ЗСУ. Обмеження доступу стосується і контрактів МОУ на харчування, оскільки вони містять інформацію про чисельність військовослужбовців у військових частинах та розташування самих військових частин.